En god dag for direktionen i Banedanmark - og en dårlig dag for danske svineavlere

En god dag for...

Direktører hos Banedanmark. 2016 var året, hvor danmarkshistoriens største jernbaneprojekt for alvor begyndte at køre af sporet.

Det stort anlagte signalsystem er på en række punkter helt afgørende for fremtidens togdrift i Danmark, men forrige år måtte ledelsen i Banedanmark meddele offentligheden, at signalsystemet ville blive mere end 4 milliarder kroner dyrere end forventet og forsinket i flere år. Siden er signalsystemet blevet endnu mere forsinket og fordyret, så man skulle mene, at 2016 ikke var det bedste år for ledelsen i Banedanmark.

Ikke desto mindre kunne DR i går afsløre, at det statslige selskab trods skandalen om signalsystemet uddelte bonusser på mellem 100.000 og 125.000 kroner til samtlige medlemmer af direktionen.

En dårlig dag for...

Danske svineavlere. Spredning af den resistente MRSA-bakterie er et stort problem i Danmark, ikke mindst blandt svin i landbruget. Sidste år påviste en undersøgelse fra Fødevarestyrelsen, at der var MRSA i næsten halvdelen af alt det konventionelle danske svinekød, man som forbruger kan finde i køledisken.

Men nu skulle der gøres noget ved problemet, lod Fødevarestyrelsen forstå, og et nyt hygiejnekursus, »som skal sikre mod smittespredning«, har siden januar i år været obligatorisk for alle, der arbejder med levende svin. Det lyder jo fornuftigt, men tilsyneladende har myndighederne ikke den store tiltro til svineavlernes evner. Information kunne i går afsløre, at man får et kursusbevis, selv om man svarer forkert på samtlige 12 spørgsmål i onlinetesten.