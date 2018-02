En god dag for ugler - og en dårlig dag for en bulgarsk vognmand

En god dag for ...

Ugler. I Kolding tilbydes der nu gratis kost og logi til et par sultne uglefamilier. Kommunen har opsat to rummelige uglekasser i nogle høje træer i Odinparken, og menuen for de kommende beboerne lyder på rotter ad libitum. Som så mange andre byer er Kolding plaget af rotter, og nu sætter man derfor ugler ind i kampen. Det skriver TV Syd.

Et enkelt uglepar med unger kan spise op til 1.000 mus og rotter på en enkelt sæson, og ifølge kommunen kan uglerne samtidig stresse rotterne, så de yngler mindre. Et enkelt rottepar kan formere sig til næsten 800 på et år. Hornuglen er særlig effektiv over for rotter, men dem er der ikke så mange af i Kolding, hvor håbet er, at de mere almindelige natugler flytter ind.

En dårlig dag for ...

En bulgarsk vognmand. Flere billister har prøvet at blive standset af politiet med en sigtelse og bøde til følge. Men det er nok de færreste, der er blevet stoppet og endt med 84 sigtelser. Det skete for en bulgarsk vognmand og en af hans chauffører, da politiet fredag aften stoppede lastbilen på motorvej E45 ved Kolding, skriver TV Syd.

Det begyndte med en gennemgang af lastbilens udstyr til at registrere køre- og hviletid. Det udviklede sig, og hen på natten havde politiet i store træk skilt lastbilen ad. De konstaterede bl.a., at der var manipuleret med lastbilens udstyr på en yderst avanceret måde. Det beløb sig altså til 84 ulovlige forhold. Chaufføren blev afhørt og sendt hjem, mens vognmanden nu kan hente sin lastbil – når han har betalt bøden på 508.000 kroner.