En god dag for Kinas præsident Xi Jinping - og en dårlig dag for digitale børn

En god dag for ...

Xi Jinping. Det er selvfølgelig kun et forslag, men mon ikke det ender med at blive sådan? Søndag meddelte det kinesiske nyhedsbureau Xinhua, at det kinesiske kommunistparti foreslår at fjerne den begrænsning i Kinas forfatning, som forhindrer en præsident i at sidde i mere end to 5-årige perioder.

64-årige Xi Jinping har været Kinas præsident siden 2013 og kan med de nuværende regler være det indtil 2023. Men det er ikke nok. Som en Kina-ekspert siger til The Guardian: »Det her er en Putin-plus. Det betyder, at så længe Xi er i live, og kommunistpartiet er ved magten, vil han være den meste magtfulde mand i Kina. Og i modsætning til Mao er han det på et tidspunkt, hvor Kina har mere magt, end det har haft i flere hundred år, og magten kun vokser«.

En dårlig dag for ...

Digitale børn. Som 2-årige kan de på en smartphone uden problemer finde vej ind til YouTube og swipe i alle retninger. Til gengæld kan de nu ikke længere holde på en blyant, når de begynder i skole, advarer flere børnelæger i Storbritannien ifølge The Guardian. Et overforbrug af smartphones og tablets forhindrer nemlig børnenes fingermuskler i at udvikle sig.

»Børn kommer ikke længere i skole med den fingerfærdighed og styrke i hånden, som de havde for 10 år siden«, siger Sally Payne, ledende ergoterapeut på Heart of England NHS Foundation Trust. Således har 6-årige Patrick hver uge i 6 måneder gået til ergoterapeut for at udvikle den nødvendige styrke i sin pegefinger, så han kan holde korrekt på en blyant.