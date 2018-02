En god dag for syge børn - og en dårlig dag for Jonathan Martin

En god dag for ...

Syge børn. Atju. Det er godt nok træls for de mange syge børn, der lige nu skutter sig under dynen, hvor de døjer med influenzaens hovedpine og værkende lemmer, mens de går glip af flere skoledage. Men i går var der lidt trøst at hente for de feberplagede, for et nyt studie fra Aarhus Universitet konkluderer, at gentagne sygdomsperioder ikke påvirker indlæringsevnen, så længe der ikke er tale om hospitalsindlæggelser.

»Undersøgelsen viser, at selv om man har fem, ti eller femten af de lettere infektioner, har det ikke nogen betydning for børnenes gennemførelse af folkeskolen«, siger Ole Köhler-Forsberg, som er læge og en af forskerne bag undersøgelsen, til Ritzau. »Selvfølgelig er normale infektioner, som folk ofte har hen over vinterhalvåret, meget irriterende. Men de betyder ikke noget i det lange løb«. Prosit.

En dårlig dag for ...

Jonathan Martin. Den 28-årige Martin, som har en fortid som offensiv linjemand for Miami Dolphins i amerikansk fodbold, måtte fredag stå skoleret for politiet i Los Angeles, efter at der var publiceret et truende billede fra hans profil på Instagram. På billedet var der ifølge Ritzau en shotgun, en række patroner og teksten »Når du er et mobbeoffer og en kujon, er dine muligheder selvmord eller hævn«. Samtidig blev hans tidligere klub og hans tidligere skole, Harvard-Westlake, nævnt, hvilket førte til, at skolen blev evakueret.

Jonathan Martin fortalte i 2013, at han følte sig mobbet af flere såkaldte holdkammerater i Miami, og en efterfølgende undersøgelse afslørede, at nogle af spillerne havde truet med at voldtage Martins søster. Det var i aften uklart, om Martin selv havde publiceret billedet, og politiet understregede, at han ikke var anholdt i sagen.