En god dag for vejrglade danske medier - og en dårlig dag for bornholmske skiløbere

Vejrglade danske medier. Strengt taget er det ikke nogen stor nyhed, at der kan komme sne og frost i Danmark, men det er trods alt et par gradere koldere end normalt, og medierne forpasser selvfølgelig ikke muligheden for at plastre hjemmesiderne til med gule skilte, live-dækning og beretninger om ’Kong Vinter’, som har ramt Danmark med ’sibirisk kulde’. Det hele er dog ikke dramatik – flere medier er også klar med gode råd. DR har fået en ekspert til at fortælle, hvordan man holder sig varm – tag hue på – mens Politiken guider til længere batterilevetid på mobiltelefonen – opbevar den i en varm lomme – og TV 2 giver gode råd til klargøring af bilen: »Hvis ikke du kan se ud ad forruden, sideruden og bagruden, så kan du ikke orientere dig«. Uundværlige råd.