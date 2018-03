En god dag for danske Erdogan-kritikere - og en dårlig dag for filippinernes præsident Rodrigo Duterte

En god dag for ...

Danske Erdogan-kritikere. Den tyrkiske regering har siden kupforsøget i 2016 drevet klapjagt på folk, som styret beskylder for at være terrorister og landsforrædere. De fleste iagttagere er dog enige om, at masseanholdelserne i Tyrkiet gennem de seneste godt halvandet år i meget vid udstrækning har ramt folk, som ikke er terrorister, men blot fredelige kritikere af landets styre og præsident Recep Tayyip Erdogan. Myndighederne i Tyrkiet har også opfordret tyrkere bosat i udlandet til at angive landsmænd, der støtter den såkaldte Gülenbevægelse, som regeringen beskylder for at være en terrorbevægelse. I Danmark er adskillige personer med tyrkisk baggrund blevet angivet til tyrkiske myndigheder, men Jyllands-Posten kunne i går afsløre, at angiveriet nu får konsekvenser for tre herboende personer, som angiveligt har indsamlet oplysninger i Danmark om modstandere af præsident Erdogan. PET oplyser i et svar til Folketinget, at der er rejst sigtelse mod de tre personer efter den såkaldte milde spionageparagraf.

En dårlig dag for ...

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, bør »opsøge en eller anden form for psykiatrisk hjælp«. Sådan lyder vurderingen fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad al-Hussein, som på et pressemøde i dag rasede mod den filippinske regering, som har placeret en FN-medarbejder og flere menneskerettighedsaktivister på en terrorliste. Nu skal man altid passe på med at fjerndiagnosticere folk, så det må stå hen i det uvisse, om Duterte vitterlig har behov for psykiatrisk behandling, men sikkert er det, at Duterte i sine godt halvandet år som præsident har stået i spidsen for en barsk politik. Han har startet en kontroversiel krig mod narkokriminalitet, som har kostet tusinder af menneskeliv. I den forbindelse har han truet med at henrette sin egen narkodømte søn, og han har pralet med, at han selv var 16 år, da han første gang slog et andet menneske ihjel. Han har også vakt opstandelse ved at udtrykke forståelse for at slå journalister ihjel og ved at joke med, at filippinske soldater har ret til at voldtage et par kvinder her og der.