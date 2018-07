På jagt efter familiens krønike: Er der også en glemt migrant i dit fotoalbum?

I taxaen på vej til lufthavnen i Kastrup spørger chaufføren, hvor jeg skal hen. Jeg er på vej til Zambia for at rejse i min families migrationsfodspor. Min danske farfar Svend og farmor Ella var arbejdsmigranter i Afrika i 1950’erne. Den dansk-pakistanske chauffør lyser op.

Sommerserie Plambech og Plambeck Sine Plambech (f. 1975) er antropolog og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Hun er tildelt en eliteforskerpris for sin forskning i migration, trafficking og køn i et globalt perspektiv. Dy Plambeck (f. 1980) er forfatter. Debuterede med 'Buresø-fortællinger'i 2005 og har siden udgivet en række romaner. Hun har modtaget flere priser for sit forfatterskab. I denne sommerklummeserie tager Plambeck & Plambech læseren med ifelten og skriver om mennesker, migration, køn, eksistens og politik i lokale og globale sammenhænge. Vis mere

»Rejste danskere også ud for at arbejde?« spørger han. Jeg fortæller om min farfar, der var arbejdsløs murer efter krigen og så en annonce i avisen, der søgte arbejdere til minerne i det sydlige Afrika. Min farfar og farmor migrerede, arbejdede benhårdt og kunne mange år senere købe et rækkehus i Utterslev i Københavns Nordvestkvarter med have og udsigt til mosen.

»Det er ligesom mine forældre«, siger taxachaufføren. Hans far så også en avisannonce i 1970’ernes Pakistan og fik arbejde på en malerfabrik i Valby. De boede otte mænd fra samme pakistanske landsby i en lejlighed. Hans forældre er flyttet hjem til Pakistan igen efter 40 år i Danmark. De havde bygget hus der og længtes hjem.

De havde bare glemt det eller ikke tænkt på det som migration

Vi opremser muntert ligheder mellem vores danske og pakistanske migrationsfamilier. Fra arbejdsløshed til arbejdsmigration. Fra lejere til husejere. Hårdt arbejde og hjemlængsel. Bekymring for børnene og en opvækst fjernt fra hjemlandets kultur. Chancerne, de tog i håbet om et bedre liv.

»Det er jo den samme historie«, siger han lattermildt«. På en måde, ja. Men det er ham, der fortsætter i sin taxa og mig, der letter mod Zambia. Udkommet af migration er ikke ens for alle.

Jeg har i mange år forsket i migranters liv - fra fattige landsbyer i Thailand og Nigeria til Middelhavets bådankomster på Sicilien og migranter i Danmark. Nu gælder det min egen families migration. Det, jeg kommer af. Mange danskere har en glemt migrant i familiealbummet. Midt i en global migrationstid er det tid til at åbne albummet og se vores egne migrationshistorier. For måske at forstå os selv, og de andres, bedre.

Når jeg har fortalt om mine rejseplaner og min families migration, er mange kommet i tanke om, at de faktisk havde et familiemedlem, der migrerede. De havde bare glemt det eller ikke tænkt på det på det som migration. For danskere kalder sig ’expats’, ’udvandrere’ og ’udlandsdanskere’. Vi ’tager på rejser’, ’udlandsophold’ og ’arbejder i udlandet’.

Det er overvældende at forestille sig min far som barn her på de støvede røde veje

Vi kalder det ikke migration, eller os selv og vores halv-glemte familiemedlemmer for migranter. Migration er noget, ’de andre’ gør. Men mange danskere var - og er - også migranter. Min medklummeskribent Dy Plambecks farfars bror migrerede til Canada. Andre fortalte om en onkel i Kina. En fætter i Sverige. En morfar i Ghana. Glemt og hengemt i familiealbummet er efterhånden de 300.000 danskere - cirka en tiendedel af befolkningen – der fra 1850 til 1914 tog turen over Atlanterhavet til USA. Oftest mænd. Kvinderne fulgte efter med børnene. Andre mænd forlod simpelthen kone og børn og rejste ud i verden! Danske kvinders migrationshistorie er i særdeleshed ufortalt. Kender du din families migrationshistorie?

Vi lander i Kobberbæltet i det nordlige Zambia. Mufulira lige syd for den congolesiske grænse. Med et gammelt bykort fra 1961 leder vi efter min fars barndomshjem. Min far er tilbage i sit barndomsunivers for første gang i tres år. Det er overvældende at forestille sig min far som barn her på de støvede røde veje. Vi har i mange år kigget på gulnede fotos af Svend i arbejdstøjet på minen. Og Ella i stuen ved kaffebordet med hæklede danske margueritter på dugen i det lille røde murstenshus bygget til minearbejderne. Vi finder huset - nr. 7A.