Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

FOR ABONNENTER

Der findes store problemer her i verden. Og der findes små problemer. Og så er der de allermindste problemer der næsten ikke er til at få øje på. Jeg taler naturligvis om kommaet. Eller rettere det overflødige komma for det vrimler som dræbersnegle i medier og i kommentarsporene på sociale medier.