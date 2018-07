En god dag for Robin Olsens barndomsklub - og en dårlig dag for Ivanka Trump, der lukker sit tøjmærke

En god dag for...

Bunkeflo FF. Når man tager fra de rige og giver til de fattige, kaldes det til tider for Robin Hood-effekten efter den træfsikre tyv fra Sherwoodskoven. I Bunkeflostrand i Malmø kan de fremover kalde det Robin Olsen-effekten. FCK har bekræftet et salg af Olsen til den italienske storklub AS Roma. Nu kan Olsens barndomsklub, Bunkeflo FF, se frem til at få del i kagen via en regel om, at spillerens tidligere klubber skal begunstiges.

Romerne har betalt 89 millioner kroner for svenskeren, og ifølge beregninger fra Fotbollskanalen.se udløser det næsten en halv million danske kroner til Bunkeflo. For den svenske klub, som spiller i 6. division – Sveriges 8.-bedste række, svarende til Serie 3 i Danmark – er det rigtig mange penge. Især selvfølgelig, når de veksles til svenske kroner.

En dårlig dag for...

Ivanka Trump. Præsidentdatteren meddeler, at hun hurtigst muligt lukker sit tøjmærke, som hun startede i 2011. Alle ansatte er fyret. Ivanka Trump begrunder det med, at det kun er fair over for de ansatte, fordi hun vil fokusere på sin rolle i Washington, D.C., hvor hun er rådgiver for sin far, Donald. En talsperson siger, at lukningen »intet har at gøre med, hvordan mærket klarer sig«.

Efter at Donald Trump blev præsident, har flere butikker stoppet salget af mærket, og Twitter boblede i går af skadefro fotos af Ivanka Trump-tøj, hvor prisen er sat ned til 1 dollar. Men som en bruger konstaterer: I det mindste kan Ivanka varme sig ved, at hendes tøjmærke holdt 256 gange længere end hendes fars kommunikationschef Anthony Scaramucci, som blev fyret efter 11 dage.