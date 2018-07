En god dag for Danmark - og en dårlig dag for Odsherred Forsyning

En god dag for ...

Danmark. Det begyndte egentlig skidt for Danmark. I et interview med Berlingske mandag advarede Lars Findsen fra Forsvarets Efterretningstjeneste om, at Danmark kan blive mål for russiske myndigheders forsøg på at fremme dagsordener i Vesten. Tirsdag kunne alle dog ånde lettet op, for Ruslands ambassade i Danmark lod forstå, at Danmark intet har at frygte:

»Siden der ingen forskel er i den russofobiske tilgang hos Danmarks regering og opposition, giver indblanding i danske valg ingen mening«, skriver den russiske ambassade i Danmark på Twitter.

Det kan med andre ord godt være, at det til tider kan være svært at se forskel på fløjene i dansk politik, men når det kommer til at dæmpe risikoen for russisk indblanding, er det altså vældig nyttigt.

En dårlig dag for ...

Odsherred Forsyning. Tirsdag kunne man læse, at Odsherred Forsyning ikke kan følge med behovet for at få tømt septiktanke, som flyder over af spildevand fra rekordmange sommerhusgæster. Trængslerne stopper imidlertid ikke der. En alarm gik for nylig på en pumpestation i Nykøbing Sjælland. Det viste sig, at et par underbukser havde viklet sig ind i pumpen, så spildevandet ikke kunne komme videre.

»Der er tale om et par herreunderbukser fra H&M i størrelse small«, siger administrationschef Fanny Villadsen fra Odsherred Forsyning til nyhedssitet sn.dk.

En træls dag for Odsherred Forsyning, men måske en god dag for underbuksens ejermand. Har han været ked af at være small, kan han måske finde trøst i, at størrelsen var nok til en pumpealarm.