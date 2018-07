En god dag for venezuelanere - og en dårlig dag for Barbie

En god dag for ...

Venezuelanere. Befolkningen i det forarmede sydamerikanske land gennemgår mange prøvelser i disse år, men nu bliver det alligevel en lille bitte smule lettere at være venezuelaner, for landet har besluttet at fjerne fem nuller. Og nu vil vittige sjæle sikkert spørge, om præsidenten er et af dem?

Men nej, de fem nuller skal fjernes fra de nye pengesedler, så fra 20. august bliver den nuværende 100.000-bolivar seddel forvandlet til 1 bolivar, og så bliver det da i det mindste lidt lettere at tælle pengene op.

Præsident Nicolás Maduro bedyrer, at nullernes forsvinden vil forbedre landets økonomi, hvor inflationen ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) kan ramme 1 million procent i år. Men befolkningen ville nok først kalde det en god dag, hvis der kom flere varer på hylderne ...

En dårlig dag for ...

Barbie. Selv om den berømte og ofte udskældte dukke efterhånden har rundet de 59 år, holder hun sig såmænd ganske godt. I hvert fald viste salgstallene for det forgangne kvartal nydelig fremgang. Men hvad hjælper det, hvis veninderne – i dette tilfælde især dem i American Girl-serien – svigter?

Mattel, firmaet bag begge dukkeuniverser, har måttet se i øjnene, at salget på flere andre fronter er styrtdykket, hvilket har resulteret i et underskud på 240 millioner dollars – cirka 1,5 milliarder kroner – i andet kvartal i år.

Torsdag meddelte Mattel derfor, at man på verdensplan vil fyre 2.200 af firmaets cirka 28.000 ansatte, og at fabrikker i Mexico skal sælges som del af en spareplan på 650 millioner dollars. Kursen på Mattel-aktien faldt næsten 9 procent torsdag.