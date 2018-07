En god dag for blodmånen, der endelig brød igennem skydækket - og en dårlig dag for det offentlige

En god dag for...

Blodmånen. Der var kun overbærende smil, da vi masede barnevognen ind i den stopfyldte metro for at nå frem til weekendens store naturbegivenhed – altså fraregnet tørken – nemlig blodmånen. En totaloplevelse i naturen. Gratis. Og der sad vi så i titusindvis på Amager Strandpark og spejdede mod sydøst i tågediset over Øresund. Men ingen måne, kun skyer. Ingen blodrød formørkelse af Månen, ifølge astronomerne den mest spektakulære af sin slags i dette århundrede. Men som en højtskattet kollega konstaterede, da han sammen med sin hustru vendte næsen mod byen igen. »Folk er jo glade. Det er fedt«. Og så, ganske kort tid efter, en time senere end lovet, brød blodmånen igennem skydækket. Eller i hvert fald nok til, at vi ikke følte os snydt af universet. Tak. Billedet herover er i øvrigt fra Marseille, hvor der vist for alvor var noget om snakken.

En dårlig dag for...

Det offentlige. Godt nok har finansminister Kristian Jensen (V) brugt sommerheden som anledning til at melde ud, at det der med nulvækst i det offentlige bare var noget, Venstre mente engang, men alligevel vil en nyhed fra Information næppe bekomme det borgerlige regeringsfællesskab vel. Ifølge en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil der således i 2025 være behov for pasning af 52.900 flere børn i landets vuggestuer og børnehaver. Og i 2026 vil vi stå med den største årgang af børn siden 1980. »Børn er meget pasningskrævende (!, red.)«, som AE-analytiker Thomas Wilken påpeger over for Information. Den nuværende lave vækst i det offentlige betyder, at der om syv år vil være 11.000 færre offentligt ansatte. Men så må Jensen og Co. jo bare tage det folketingsvalg på at lade børnene passe sig selv. Eller få gjort offentlig vækst til en liberal valgbasker.