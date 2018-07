En god dag for Instagram – og en dårlig dag for zebraen

En god dag for...

Instagram. Det bliver sværere og sværere at finde et sted at føre en seriøs debat på nettet. Facebook-grupper og Twitter er fuld af trolde. Det er særligt svært, hvis man er teenager, skriver The Atlantic. For så gider de voksne på platformene ovenikøbet ikke at tage dig seriøst. Men det har teenagerne selvfølgelig fundet en løsning på: Instagram.

De benytter særlige ’flop’-konti, som administreres af flere teenagere sammen. Teenagerne lægger fotos, videoer, screenshots og memes af ting, som de tænker på som et flop: En YouTuber, der siger noget racistisk. En, der er grov eller uvidende.

En, der giver udtryk for homofobiske synspunkter. Kort sagt alt, hvad en teenager finder forkert eller socialt uacceptabelt. Mange konti er dedikeret til at diskutere emner, som er oppe i tiden: våbenlovgivningen, abort, immigration, Donald Trump, LGBTQ-emner, men også breaking news.

En vigtig påmindelse om, at teenagere er interesserede i tidens store spørgsmål og forsøger at danne sig deres egen holdning til dem. The kids are alright.

En dårlig dag for...

Zebraen. En zoologisk have i Kairo er kommet under anklage for at snyde gæsterne ved at male zebrastriber på et æsel.

Direktøren insisterer ifølge CNN på, at der faktisk er tale om en zebra. Men det mener den 18-årige Mahmoud Sarhan ikke. 21. juli besøgte han den zoologiske have og konstaterede, at zebraen så mærkelig ud. Sort maling løb ned over zebraens ansigt, og ørerne passede heller ikke med en zebra. Han tog fotos, som han delte på de sociale medier, for at dokumentere det sælsomme syn.

Dyreværnsorganisationen Peta er ikke fornøjet. »Intet respektabelt sted, der tager sig af dyr, tøjrer og bemaler et nervøst dyr som et æsel,« udtaler Delcianna Winders fra Peta, der opfordrer myndighederne i Kairo til en grundig undersøgelse af sagen.

Det er ikke første gang i zoo-historien, at der er mistanke om fup. I 2013 vakte det vrede, at en kinesisk zoologisk forsøgte at præsentere en lodden hund som en løve. Til gæsternes forundring gøede ’løven’.