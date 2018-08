Jeg har besluttet at tæmme mobiluhyret

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

FOR ABONNENTER

Hvor meget vrede er der egentlig i verden? I betragtning af hvor stærkt det på en lang række områder går fremad med at udrydde fattigdom, udbrede skolegang og begrænse vold og krig, burde der blive mindre og mindre, men det ville være synd at sige, at det opleves sådan.