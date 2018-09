En god dag for vietnamesiske hunde - og en dårlig dag for indiske tigre

En god dag for ...

Vietnamesiske hunde. Myndighederne i Vietnams hovedstad, Hanoi, opfordrer indbyggerne til at undgå at spise hundekød, fordi det hæmmer indsatsen for at udrydde rabies.

Viceborgmester Nguyen Van Suu siger også, at skikken med at slagte og spise hunde og katte vækker afsky hos udlændinge og »skæmmer billedet af en civiliseret og moderne hovedstad«. Myndighedernes udmelding er kontroversiel, for hundekød betragtes som en udsøgt delikatesse, og mange vietnamesere er sikre på, at spisen giver dem styrke.

Nguyen Thi Minh, der har drevet en hundekødsrestaurant i byen i 20 år, afviser advarslen over for nyhedsbureauet AP: »Folk spiser hundekød her, og det giver ingen problemer«, siger hun. »Jeg har kunder fra Sydkorea, USA og andre lande«.

En dårlig dag for ...

Indiske tigre. »Hør, tigeren brøler sin aftensang og spejder mod alle kanter«, hedder det i den klassiske ’Elefantens vuggevise’. Og nu har tigeren fået ekstra god grund at holde øjne og ører åbne.

Indiens højesteret har nemlig afvist en anmodning om at forbyde parkbetjente at dræbe en ’menneskeædende’ huntiger i den vestlige delstat Maharashtra, hvis ikke de kan pacificere den på anden måde. Myndighederne siger, at tigeren har dræbt 5 mennesker, mens lokale hævder, at tallet kan være helt op til 13.

Indiens bestand af tigre er vokset siden 2006 i takt med myndighedernes og aktivisters indsats for at bevare det stærkt truede kattedyr. Men den hastige afskovning betyder, at tigre ofte kommer i karambolage med mennesker, der bor tæt på deres levesteder.