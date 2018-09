Bjørn Bredal: Velbjærgede franskmænd vil ’udforske’ Arktis – men islandskabet svarer igen

FOR ABONNENTER

To franske krydstogtskibe, ’Boréal’ og ’Soléal’, sejlede for nogle uger siden fra Grønland for at nå til Alaska gennem Nordvestpassagen. Hvert skib havde 200 gæster om bord, som havde betalt minimum 17.270 euro for rejsen. Men ’Boréal’ og ’Soréal’ blev bange for forlis og vendte om. »Ingen havde lyst til at gentage Franklins eventyr«, sagde direktør Nicolas Dubreuil fra rederiet Le Ponant til dagbladet Le Monde.