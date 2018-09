De identitetspolitiske krav stopper aldrig – som i en blodrus bliver de bare vildere og vildere

Det er efterhånden så længe siden, at jeg var på rustur som jurastuderende, at jeg ikke kan huske alle detaljerne.

Det var noget med en hytte, en masse alkohol og fest. Om der var udklædning forbundet med det, kan jeg ærlig talt ikke erindre. Det var trods alt helt tilbage i 1989. Men hvis der havde været udklædning, er én ting sikker: Ingen protesterede over det.

Det var længe før, det identitetspolitiske regime fik overtaget, og det faldt ikke nogen, jeg kendte, ind, at der kunne være noget krænkende i at iføre sig en toga, cowboyhat eller indianerfjerdragt. Det var bare spas og løjer og ikke ondt ment.

Sådan er det ikke længere, hvor mit gamle fakultet – engang en konservativ bastion – på ydmygende vis har lagt sig ned for tidsånden. I en mail har prodekan Stine Jørgensen officielt henstillet til, at »udklædningstemaer, der går på stereotyper omkring etnicitet, seksualitet, religion med videre ikke anvendes« i forbindelse med rusturene. Henstillingen kommer efter klager fra tre studerende, herunder en fra Mexico.

Sprog er blevet så ladet, at det er umådelig svært for selv begavede mennesker at udtale sig om noget som helst uden at risikere at krænke nogen

Nu skal man naturligvis ikke unødigt træde på folks følelser, og det er indlysende, at eksempelvis udklædning i naziuniformer er stødende. Men man kan i høj grad også gå for vidt i den anden retning, og det er just det, som er sket for Det Juridiske Fakultet på KU.

Sagen er nemlig den, at de identitetspolitiske krav aldrig stopper – som i en blodrus bliver de bare vildere og vildere.

Sådan er det gået på mange universiteter i USA, hvor endeløse krav fra alle tænkelige minoritetsgrupper har gjort det til et minefelt at undervise og blot agere i det offentlige rum. Litteratur de gamle hvide mænd er for længst dømt ude, der skal advares om mikroaggressioner i teksterne, der er safe spaces, og alt sprog er blevet så ladet, at det er umådeligt svært for selv begavede mennesker at udtale sig om noget som helst uden at risikere at krænke nogen.

Misforstå mig ikke – jeg ikke imod, at man tænker på minoriteter, og jeg synes bestemt, at man skal undgå unødige krænkelser.

Jeg tænker i dag med skam tilbage på, hvordan jeg og min omgangskreds i årevis uden at blinke og med et stort selvtilfredst smil talte om, at noget ’ikke var for hvide mennesker’.

Udtrykket afslører en afgrundsdyb mangel på selvrefleksion, som er beskæmmende at tænke på.

Men man kan altså også komme for langt over i den modsatte grøft og i sin iver efter at tage ekstremt hensyn til alt og alle gøre livet – og i dette tilfælde – rusturene ret kedelige.

Naturligvis kan man sagtens have sjov uden at klæde sig ud som indianer eller mexicaner. Men alle de mange regler og hensyn er kvælende og skaber en stemning af, at man hele tiden skal være på vagt for ikke at gøre noget forkert eller træde på nogen.