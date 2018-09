En god dag for Bendt Bendtsen - og en dårlig dag for os, der er trætte af Guldtuben

En god dag for ...

Bendt Bendtsen. Jagtentusiasten, den forhenværende konservative partiformand og nuværende europaparlamentariker, bruger bl.a. Konservatives landsråd i weekenden til at se tilbage på et liv i politik. For 65-årige Bendt Bendtsen genopstiller ikke ved næste års EU-valg, og så er tilværelsen som folkevalgt ovre. Som formand for Konservative blev Bendtsen drillende kaldte ’Mr. 10 Procent’ med henvisning til, at han ikke formåede at løfte partiet meget over 10 procent af vælgernes tilslutning. I dag ville det imidlertid være en mindre jordskredssejr for partiet, der ved folketingsvalget i 2015 fik 3,4 procent af stemmerne. Det dårligste valg i partiets over 100 år lange historie. »Det er et øgenavn, jeg er blevet glad for efterfølgende«, siger Bendt Bendtsen tørt til Ritzau. Her afstår han også fra at komme med gode råd til den nuværende formand. I hvert fald via pressen.

En dårlig dag for ...

Gamle sure mænd. Da Konservative havde sin seneste storhedstid, hed statsministeren Schlüter, og videofilm var noget, man lejede med ledsagende movieboks i kiosken. Nu er fremskridtet over os, videoer er noget, vi alle deler på internettet, og de er ikke med Harrison Ford, men med os selv. Og vi er åbenbart gået hen og blevet så rasende interessante, at vi skal have vores egen prisfest. Lørdag aften er der med 12.000 tilskuere i Royal Arena udsolgt til Guldtuben, der hylder de kendte fra YouTube, Instagram og andre sociale medier. YouTube-personlighederne Julia Sofia (ung kvinde fra Karlslunde, red.) og Rasmus Brohave (ung mand fra Svendborg, red.) er værter, og der bliver blandt andet uddelt priser til årets videoskaber, årets gamer (spille på computer, red.) og årets 'beauty & style’ (se godt ud og gå i rent tøj, red.). Hallo, vi er nogle, der knap er fyldt 40, og som ikke har nået at få billet til alt det her.