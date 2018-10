Signatur: Hvis vi ikke kan have tillid til Britta, hvem kan vi så have tillid til?

FOR ABONNENTER

»Hvordan kan man nogensinde stole på nogen igen, hvis en helt almindelig sød og likable 64-årig dame kan få sig selv til at svindle gennem så mange år med så mange penge?«, spørger min veninde, nærmest retorisk, over en middag for et par dage siden. Samtalen er som så mange andre gange i denne uge faldet på sagen om svindleren fra Socialstyrelsen.