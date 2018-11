En god dag for Lisowicia bojani – og en dårlig dag for Kate og Meghan

En god dag for ...

Lisowicia bojani. Tænk, hvis man var en gigantisk mellemting mellem en skildpadde og et næsehorn og faktisk en af forfædrene til de pattedyr, der bebor Jorden i dag, men ingen anede, at man havde eksisteret. Ikke så fedt, og det er netop den skæbne, som tilfaldt den næbbærende kolos, Lisowicia bojani, der i sin tid boede i det, der nu er Polen.

Men nu har forskere fundet hoved og hale i knogler i området med stor begejstring til følge: »Hvem skulle nogensinde have troet, at der har levet gigantiske, elefantstore fætre til pattedyrene side om side med nogle af de allerførste dinosaurer?«, siger Stephen Brusatte, palæontolog ved University of Edinburgh ifølge videnskab.dk. Dermed er der endelig oprejsning til Lisowicia bojani efter 200 millioner år i mørket.



En dårlig dag for ...

Kate og Meghan. I sommer var fortællingen, at de var blevet veninder, de to britiske hertuginder Kate og Meghan, som er gift med henholdsvis prins William og prins Harry. De mødtes angiveligt mindst en gang om ugen, drak te og nød hinandens selskab. Men den idyl sælger ikke mange ugeblade i længden, så nu skriver de engelske tabloidmedier spalte op og ned om uvenskab mellem de to prinsefamilier.

Antagelsen bygger ikke rigtig på noget, andet end det faktum, at Meghan og Harry flytter til Windsor uden for London. Nu bor de sammen med Kate og William i Kensington Palace i London. Andre plausible forklaringer forbigås i farten uden at blive tillagt nogen særlig vægt – blandt andet den, at parret skulle ønske sig lidt fred fra sladderpressen.