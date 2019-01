Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

»Problemet er, at jeg har cuttet i 4 måneder på mine skuldre, lår og mave, og min mor siger, at jeg skal prøve kjolen snart«

At børn og unge mistrives i stigende grad, er et stort problem, der kræver politisk handling. Især er der brug for bedre forebyggelse, skriver direktøren for Børns Vilkår.