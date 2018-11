Børn er mere end 'tandhjul i maskineriet': En reel børnepolitik sætter børnene først - sådan en har vi ikke i dag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mette Frederiksen har i Socialdemokraternes udspil ’Altid på børnenes side’ fokus på, hvordan man kan gøre hverdagen bedre for børnene.

Det er tiltrængt, at der etableres en bred børnepolitik. Men første skridt hen mod en børnepolitik er, at vi skal have etableret en reel dansk børnepolitik.

Børnepolitik er ikke arbejdsmarkedspolitik, ikke uddannelsespolitik, ikke økonomisk kortsigtet politik, og det er ikke kun socialpolitik. En børnepolitik er en bred politik, der er på børnenes side og derfor sætter børnene først.

En sådan politik har vi faktisk ikke i dag. Børnepolitik kræver modige og nysgerrige politikere, der stiller sig på børnenes side og spørger om noget så simpelt som: Hvad er en god hverdag set med et barns øjne?

Det er en politik, hvor børnene er målet for politikken og ikke et middel til, at noget andet kan lykkes, som eksempelvis at forældre frigøres til fuld tid på arbejdsmarkedet. En børnepolitik forstår børnene som mere og andet end ’samfundsborgere in spe’ og ’tandhjul i maskineriet’.

Et lille menneskes liv er så meget mere end skolegang og uddannelse

Interessenfor, hvad en god barndom er, har dog stort set været fraværende på den politiske agenda i 25 år.

Den forsvandt paradoksalt nok, nogenlunde samtidig med at man besluttede at oprette Børnerådet, og den daværende socialminister bad børnene om »at sætte ord på deres liv«. Mere end 3.000 børn sendte ministeren et bidrag. Børnerådet oprettede børnepaneler, og der var ad den vej mulighed for at have ’lytteposter i børneverdenen’.

Men på Christiansborg sagde man et og gjorde noget andet. Næppe af ond vilje, men fordi datidens dominerende logik og optagethed af forældres ’personlige ansvar’ skubbede politikken i en anden retning end den børneopmærksomme.

I 1990’erne blev børns hverdagsliv spundet ind i to dominerende logikker. Dels blev børns hverdagsliv betragtet som resultatet af forældrenes frie valg – og man fralagde sig dermed et politisk ansvar for, at hverdagen langtfra altid hang godt nok sammen i de danske familier. Dels skærpedes opmærksomheden på outputtet af børns skolegang.

Det var på det tidspunkt, man på Christiansborg blev grebet af en frygt for, at befolkningens uddannelsesniveau ikke var godt nok.

Dette førte i første omgang til, at skolens undervisning skulle tunes, og undervisningsdifferentiering indførtes som midlet, der skulle sikre, at flere børn blev dygtigere til skolens fag.

Senere førte det til, at der skulle være fokus på læring i daginstitutionerne. I 2004 indførte man de pædagogiske læreplaner, i håb om at det ville sikre, at børnene blev dygtigere, når de kom i skole. Daginstitutionerne skulle redde fremtiden, der hvor skolen ’havde fejlet’.

Dermed styrkedes det politiske fokus på børn som nogle, der altid var i gang med at lære. Det ’at være’ blev et privatanliggende.

Siden da har det politiske børneblik været stift rettet mod den særlige skolastiske læringsform – mere, bedre og hurtigere og ikke mindst læring langt tidligere.

Men et lille menneskes liv er så meget mere end skolegang og uddannelse, og vil man for meget med børnene, presses de ud i tarvelige vilkår, der senere i livet sætter sig som alt muligt andet end god uddannelse.