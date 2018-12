Lærer: Det gør mig vred, at vi individualiserer de unges problemer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Julen er traditionernes tid. Det er skønt med gløgg, luciaoptog og juleand, men denne jul har også afsløret en anden og nyere tradition, der i forhold til julen er langt mere uhyggelig. Det er nemlig efterhånden blevet en tradition, at vi med jævne mellemrum får rapporter, der viser alarmerende tal for unges trivsel.

Denne gang kommer rapporten fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Vive). Den viser bl.a., at næsten halvdelen af de unge kvinder har fået psykologhjælp, og at andelen af 15-årige med svær mistrivsel – altså ikke bare almindelig mistrivsel – er steget fra 8 til 12 pct.

Det svarer omtrent til, at der i hver skoleklasse sidder 3 elever med alvorlige psykiske problemer, som de ifølge rapporten tager med sig ind i voksenlivet. De får nemlig langt sværere ved at gennemføre en uddannelse og har svagere tilknytning til arbejdsmarkedet.

I disse tider sidder en gruppe politikere og forhandler om en revidering af folkeskolereformen, og snakken går på, at skoledagen for de yngste elever skal gøres kortere for at lette presset på dem. Det er positivt, men det undrer mig meget, at politikerne ikke også mener, at presset skal lettes for de ældre elever. Tallene viser jo tydeligt, at der er akut behov for, at presset også lettes for de unge.

I mit arbejde som lærer møder jeg jævnligt unge, som mistrives. Det giver et dybt stik i mit underviserhjerte, når elever bare græder og græder og græder, fordi den perfekte facade ikke længere kan holde, og de må lægge sig syge med stress eller depression.



Hvad er vores svar til de unge, der har det svært? »Du må nok hellere tale med en psykolog eller en gymnasiepræst. Måske kan du endda begynde til noget mindfulness. Det kan hjælpe dig til at håndtere det pres, du er under«. Vi symptombehandler.



Det gør mig både vred og ked af det, at vi individualiserer de unges problemer. Det kan sikkert være godt at sjælesørge med en præst eller tale med en psykolog, og mindfulness er sikkert også godt for mange. Men vi fortæller de unge, at det er dem, der skal forsynes med redskaber til at håndtere stress, angst og depression – at det er deres eget personlige ansvar at håndtere det pres, vi som voksne er med til at lægge på dem.



Det må da være os, de voksne, der i stedet tager ansvaret på os og gør noget ved selve sygdommen; nemlig de rammer for skole, institutioner og uddannelse, der er en stor årsag til, at så mange unge mistrives.



Fra børnene er i børnehave, skal de leve op til læreplaner. Senere skal de igennem den ene nationale test efter den anden, uddannelsesparathedsvurderes tidligere og tidligere, ligesom deres karakterer får større og større betydning for deres uddannelsesvalg. Og som noget nyt sniges personlighedstests ind i udskolingen. Her kan de unge så få at vide, om de nu er empatiske nok.