USA udfordrer EU ved at give grønt lys for op til 200.000 retssager om cubansk jord.

Siden januar har vi vidst, at USA søger et hurtigt regimeskifte i Venezuela via en lang række sanktioner. Nu står det klart, at præsident Donald Trump ved samme lejlighed agter at skubbe Cuba i samme retning ved at stramme den allerede hårde embargo mod østaten yderligere.