En god dag for kakapopapegøjen og en dårlig dag for Socialdemokratiet

God dag...

Kakapo. Ja, du læste rigtigt. Kakapo er en sjælden papegøjeart af newzealandsk afstamning. Og indtil for nylig var populationen af papegøjearten, der også er kendt som uglepapegøjen, helt nede på 147. Men det australske agentur, der har ansvar for at beskytte sjælden natur i New Zealand, herunder sikre optimale forhold for formering af sjældne dyrearter, var tidligere i år overbevist om, at årets parringssæson ville blive god, sågar den bedste nogensinde: »Vi forventer 30-50 nye unger – et kæmpe boost til kakapopopulationen«, skrev agenturet på sin hjemmeside med stor begejstring. Nu bekræfter agenturet over for BBC, at hele 76 unger er kommet til.

Parringssæsonerne for den sjældne papegøjeart er uhyre vigtige, for det er kun, når træet dacrydium cupressinum bærer frugt – hvert andet til fjerde år – at kakapoerne parrer sig. Papegøjearten­ er i øvrigt den tungeste af sin slags, og den eneste, der ikke kan flyve.

Dårlig dag...

Henrik Sass Larsen. I ’Slotsholmen’ på P1 fremlagde Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen for nylig, at han mener, at kulturstøtten forfordeler kultureliten. »Hvis du kigger på, hvad man bruger de kulturelle kroner til, så er det Det Kongelige Teater­, det er symfoni­orkestre rundtomkring, det er biblioteker, hvor der snart ikke kommer nogen mere«.

Men at regne biblioteker med i den formel giver partiets kulturordfører og næstformand, Mogens Jensen, ikke meget for. Langfredag skrev han på Twitter­: »Bibliotekerne har 38 millioner besøg om året og er et vigtigt fundament for borgernes adgang til information, litteratur, debat og kulturoplevelser­«. De 38 millioner besøg er en stigning på 2 millioner siden 2010. Om det så gør folkebibliotekerne til et elitært projekt eller ej, må næstformanden og Henrik Sass bruge de resterende påskedage på at blive enige om. God fornøjelse!