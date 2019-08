En god dag for små heste og en dårlig dag for nidstirrede måger

FOR ABONNENTER

Små heste. Når heste skal med flyet, foregår det gerne ved, at de lempes ind i en container, som placeres i lastrummet. Men nu har en udvalgt gruppe af heste – de såkaldte miniatureheste, der er op til 90 cm høje og vejer ca. 45 kg – fået den amerikanske regerings ord for, at de må opholde sig i kabinen på passagerfly. Forudsætningen er, at de fungerer som servicedyr, der kan afhjælpe funktionsnedsættelser hos deres ejere – typisk som førerheste for blinde eller beroligende trøstedyr for personer med angst og uro. De små pelspampere får dog ikke ret til eget sæde: Ifølge direktivet fra USA’s transportministerium skal hesten kunne være på gulvet foran ejeren, ligesom den helst skal være renlig og rolig, hvilket må udlægges således, at det hverken er velset at stejle op ad kabinepersonalet eller skide i midtergangen.