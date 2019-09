En god dag for visse forældre i Gladsaxe og en dårlig dag for Folketingets Vin- og Spiritussocietet

FOR ABONNENTER

Forældre i Gladsaxe. Det er ikke nogen billig fornøjelse at sende ungerne i børnehave. Og hvis forældre i Gladsaxe har haft en fornemmelse af, at nu blev det altså lige lidt for dyrt, så har de ret. Kommunen har nemlig fundet ud af, af man i perioden 2012-18 har opkrævet en alt for høj brugerbetaling for de 3-6-årige børn i kommunens børnehaver. Derfor tilbagetaler kommunen nu et beløb på 41 millioner kroner til forældrene, skriver TV 2 Lorry. Tilbagebetalingen omfatter 6.000 borgere, hvilket svarer til et beløb på i gennemsnit 6.800 kroner. Borgmester Trine Græse (S) beklager situationen, som ifølge kommunens børne- og kulturforvaltning skyldes en såkaldt formel fejl i de beregninger, der lå til grund for taksterne. Forældrene skulle gerne have fået pengene retur inden årets udgang.