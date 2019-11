En god dag for Holland og en dårlig dag for Storbritannien

FOR ABONNENTER

Holland. Den hollandske premierminister, Mark Rutte, meddelte onsdag, at den maksimale hastighedsgrænse fremover skal være 100 kilometer i timen på vejene i Holland. Normalt er det trafiksikkerhed, som ligger til grund for beslutninger om hastighedsgrænser, men for den hollandske regering handler det denne gang om at sænke luftforureningen. En EU-domstol har tidligere besluttet at bremse tusindvis af hollandske byggeprojekter, fordi Holland overtræder EU’s grænser for udledning af kvælstof. Bilisterne skal nu bidrage til at løse problemet ved at lette foden fra speederen. »Ingen kan lide det«, sagde Mark Rutte ifølge BBC ved præsentationen af forslaget: »Men der er større ting på spil. Vi er nødt til at forhindre Holland i at gå i stå og forhindre, at jobs unødvendigt går tabt«.