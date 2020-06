Henrik Palle: Stormløbet mod regeringen og Mette Frederiksen minder alt for meget om uklædelig barnagtig harme

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Cui bono, lyder et latinsk udtryk, man ofte hører citeret i juridiske sammenhænge. Det betyder ’hvem gavner det?’ og peger på det forhold, at når man skal opklare en forbrydelse, er det måske en meget god idé at kaste blikket i retning af dem, som kunne opnå et og andet ved misdåden. Så hvis en person står til at miste hus og hjem, fordi en anden er kommet mistænkeligt af dage, er det lidet sandsynligt, at vedkommende har slået denne ihjel. Logik for det noksom bekendt tvangsindespærrede fjerkræ, man desværre stadig kan købe i aflivet form i diverse dagligvareforretninger.