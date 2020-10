USA's besynderlige valgsystem: Forfatningens fædre tvivlede på vælgerne og så ned på sydens sorte

En besynderlig måde at vælge præsident på’, lød titlen på en podcast, som den amerikanske avis The New York Times udsendte for nogle dage siden. Den indledende dialog mellem værten Michael Barbaro og lederskribenten Jesse Wegman rammede problematikken ind:

»Jesse, jeg tror, at alle efterhånden har hørt, at præsident Donald Trump vandt Det Hvide Hus for fire år siden efter at have tabt valget på landsplan, men efter at have vundet flertallet af stemmer i valgmandskollegiet. Men kan du forklare os matematikken i den forskel?«, indledte værten.

Jesse Wegman: »Naturligvis. Altså, det, der er så vildt ved det her, er, at han ikke blot tabte valget på landsplan, men gjorde det så stort. Næsten 3 millioner flere stemte på Hillary Clinton end på Donald Trump i 2016. Og alligevel vandt Donald Trump hele præsidentvalget på grund af 77.000 vælgere i bare 3 stater i den øvre del af midtvesten – Pennsylvania, Michigan og Wisconsin«.