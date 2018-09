Overlæge og professor: Drop idéen om et nyt fødselscenter i København

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Vi har de senere år kunnet glæde os over et stigende fødselstal. Det skyldes ikke, at hver kvinde føder flere børn, men en stigning i antallet af kvinder i fødedygtig alder. I gennemsnit føder hver kvinde i dag 1,75 barn.

I Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm) har man gennem senere årtier gradvist, men målrettet nedlagt en række mindre fødesteder og samlet kompetencerne på nu fire hospitaler i Hillerød, Herlev, Hvidovre og Rigshospitalet.

Man har samtidig sikret sig, at der til hver fødeafdeling var tilknyttet neonatalafdeling. Denne udvikling har set fra et fagligt synspunkt vist sig uhyre succesfuld.

Derfor har vi kunnet subspecialisere os, så vi fik uddannet speciallæger med særlig kompetence inden for bestemte typer af komplikationer, og samtidig haft et flow af fødende, så man har kunnet opretholde gode rutiner til også at kunne håndtere sjældnere, men alvorlige komplikationer.

Endelig har alle fødeafdelinger tilknyttede føtalmedicinske afsnit, hvor alle gravide som det eneste land i verden får tilbudt gratis prænatal diagnostik.

Som følge af dette tilbud findes flere misdannelser blandt fostre i graviditeten i Danmark end i noget andet land i verden, med mulighed for afbrydelse af graviditeten.

Resultatet er et rekordlavt antal fødte børn med alvorlige misdannelser. At svangreomsorgen også har en høj standard, ses bl.a. ved en rekordlav risiko for fosterdød i Danmark.

I takt med dette unikke tilbud til gravide kvinder i Danmark har de fire store afdelinger gennem de seneste ti år oplevet en stadig strammere normering af personale i forhold til de opgaver, den enkelte gravide tilbydes, med den konsekvens, at mange medarbejdere føler sig pressede og jævnligt har svært ved at levere den service, man som kvinde og par fortjener den ene eller de få gange i ens liv, man føder et barn.

Det er gået ud over fødselsforberedelserne, over den tid, nu også de førstegangsfødende kan få lov at ligge og nyde deres nyfødte barn, og tidvis pressede fysiske rammer.

Det indebærer mindre overskud og empati til at yde den professionelle service, vi rigtig gerne ville levere.

Samtidig skræmmes et stigende antal jordemoderstuderende væk og opgiver at fuldføre deres uddannelse efter at have oplevet arbejdspresset in real life på fødegangene.

Det samme gælder en række jordemødre og, som man vil vide, også nogle superdygtige dedikerede overlæger.

Nogle har tolket dette som en følge af afdelingernes størrelse. Men det er ikke korrekt. Problemet er personalenormeringen og de fysiske rammer i forhold til antallet af gravide og fødende.

Disse udfordringer er blevet mere påtrængende med det stigende fødselstal, som vi ved vil fortsætte med at stige i regionen de næste ti år, hvorefter fødselstallet forventes at falde igen de følgende 15 år.

Både i Hillerød, i Herlev og på RH er man i gang med etableringen af nye moder-barn-centre og på Hvidovre med renovering af fødegangen, initiativer, som vil råde bod på de tidvis trange fysiske rammer for fødslerne.

Disse centre vil stå klar i første halvdel af 2020’erne. Udfordringen frem til dette tidspunkt er at sikre udvidede fysiske rammer samt uddannelse af et tilstrækkeligt antal jordemødre, så de for mange ubesatte stillinger, som opleves disse år, og som øger presset yderligere på de tilstedeværende jordemødre, kan besættes. Også speciallæger i obstetrik og føtalmedicin begynder det at knibe med.

Trods disse udfordringer oplever vi stadig et imponerende engagement hos vores personale, selv om vi stadig oftere står over for længere sygemeldinger som følge af stress eller udbrændthed.

Det er regionspolitikerne, som i sidste ende skal finde løsninger på disse udfordringer.

Direktionen på Bispebjerg Hospital (BBH), som gennem en årrække har haft medicinsk og kirurgisk akutfunktion for borgerne i det centrale København, har længe haft ønske om at supplere akutfunktionen på hospitalet.

Det kulminerede onsdag 28. august med, at regionens sundhedsudvalg anbefalede at etablere en ny fødeafdeling, en børneafdeling, en neonatalafdeling samt en gynækologisk funktion på BBH.

Gennem hele optakten til denne anbefaling har alle de involverede specialer i disse nye påtænkte funktioner været hørt, og de har alle ved flere lejligheder udtrykt og tilkendegivet en utvetydig modstand over for dette forslag. Denne modstand har fra de berørte specialer haft nogenlunde samme begrundelser:

På et tidspunkt, hvor det kniber med at få besat en række stillinger, vil det indebære en dårligere udnyttelse af den til rådighed værende stab i Region H, hvis man skal fordele dem ud over endnu et center.

Det vil være en uforholdsmæssigt dyr løsning i forhold til udgifterne til at udvide de eksisterende fire fødeafdelinger. Direktionen i Region H regner med øgede driftsudgifter efter etablering af yderligere et center på BHH på omkring 50 mio. kr. årligt i forhold til udgifterne til en øget stab på de fire eksisterende afdelinger.

Dette beløb kunne snildt dække udgifterne til 50 jordemødre eller sygeplejersker og 25 speciallæger, halvdelen af hvilke ville kunne udgøre det personale, vi mangler for at kunne levere en super kvalitet til de kommende fødende på de fire eksisterende fødeafdelinger.

Det 167 sider lange oplæg til de 11 medlemmer af regionens sundhedsudvalg, på basis af hvilket de skulle udarbejde en anbefaling, er støvsuget for indsigelserne fra fagligt hold, det være sig sundhedsfagligt råd for gynækologi-obstetrik, børnelægerne og neonatologerne, og har nærmest karakter af et partsindlæg.

Om etableringsudgifterne ved de to optioner nyt center på BBH versus udbygning af de eksisterende fødeafdelinger anføres i regionens oplæg, at førstnævnte ikke vil koste noget, mens udbygningen af eksisterende afdelinger vil beløbe sig til omkring 100 mio. kr.

Det er os ganske ubegribeligt, at et udvalg kan godtage et sådant oplæg som grundlag for at anbefale etablering af et nyt moder-barn-center på BBH.

Realiteten er, at udgifterne til etablering af centeret på BBH skal findes inden for en bevilget budgetramme og skal modsvares af besparelser på andre områder inden for samme ramme. Jo, men hvilket beløb taler vi om? 50, 100, 300 eller 500 mio. kr.?

Det fremgår ikke noget sted i oplægget. Uanset prisen for oprettelsen af de nye afdelinger vil blot to års drift af disse have kostet det samme som en udvidelse af de nuværende fire centre.

Begrundelserne i oplægget til sundhedsudvalget for at etablere et nyt center på BBH er to: det stigende fødselstal i regionen og ønsket om at udvide akut servicen til borgerne i det centrale København.

Der skal desuden etableres in-house fødeklinikker på de fire eksisterende fødeafdelinger i 2019

Det første problem løses bedre og markant billigere ved at udvide de eksisterende afdelinger, en udvidelse, som skal ske alligevel for at kunne håndtere det øgede antal fødsler frem til 2023, hvor centeret på BBH ville kunne stå klar.

Det andet ønske vil ikke løse noget problem, som Københavns borgere oplever. Alle borgerne har adgang til akutbehandling i både gynækologi og i graviditet og ved fødsel, førstnævnte er på Rigshospitalet en visiteret akutfunktion, hvilket betyder, at vores patienter får en tid, de skal møde på, og derved kan forvente at blive behandlet kort efter ankomst.

Kvinder med akut behandlingskrævende gynækologiske tilstande har også gennem traumecenteret på RH adgang til akut behandling. Dette i skærende kontrast til de timelange ventetider på skadestuen på BBH. Så Københavns borgere har ikke noget uopfyldt behov her.

I oplægget til sundhedsudvalget er der fremlagt forslag til nye optageområder, når og hvis BBH’s nye center står færdigt. Ét område (Nørrebro) vil komme fra RH’s optageområde ind under BBH’s optageområde, mens Vestamager vil komme ind under RH’s optageområde, hvor det i dag har tættere adgang til akutmodtagelsen i Hvidovre. Alle øvrige områder vil have uændret adgang til akutfunktion.

Så akuttilbuddet til Københavns borgere vil ikke samlet blive hverken bedre eller mere omfattende ved at etablere det nye moder-barn center-på BBH, til trods for at dette anvendes som et hovedargument for dets etablering.