Dansk klimapolitik står ved en korsvej

Regeringen lægger op til, at vi skruer kraftigt ned for reduktionen i CO2 udledning i de kommende år. Der er uklogt – vi skulle hellere komme på forkant med udviklingen og føre en klogere energipolitik.

Dansk klimapolitik står på flere måder ved en korsvej.

For det første indebærer de aktuelle planer for klimapolitikken, at tempoet i reduktionen af Danmarks drivhusgas-udledninger i det kommende årti sænkes til ca. en fjerdedel af det nuværende reduktionstempo.

For det andet lægges der op til, at støtten til vedvarende energi skal afvikles så hurtigt som muligt.

For det tredje står det klart, at vores massive afhængighed af træbaseret biomasse i energiforsyningen ikke er globalt bæredygtig, hvis den efterlignes af andre lande.

For det fjerde må vi erkende, at vi næppe når målet om uafhængighed af fossile brændsler, med mindre vi kan sikre en langt mere effektiv udnyttelse af den fluktuerende vedvarende energi fra vind og sol.

Alle disse problemstillinger hænger sammen, som jeg vil uddybe nedenfor. Derefter vil jeg give nogle bud på, hvordan dansk klimapolitik kan komme tilbage på et spor, der kan tjene som eksempel til efterfølgelse i andre lande.

Det kom som en overraskelse for de fleste, da Klimarådet for nylig ved brug af regeringens egne tal påviste, at drivhusgas-udledningerne i næste årti kun ventes at blive reduceret med gennemsnitligt knap ½ mio. ton CO 2 -ækvivalenter om året, hvorimod udledningerne i indeværende årti vil blive sænket med knap 2 mio. ton årligt.

Det drastiske fald i reduktionstempoet ventes at ske på trods af de planlagte tiltag i sidste års energiaftale og regeringens efterfølgende klimaplan. Opbremsningen i reduktionerne skyldes, at Danmarks energiforbrug af en række årsager forventes at stige, efter at det i årtier har været stagnerende eller svagt faldende.

Hvis der ikke gennemføres yderligere tiltag til sænkning af drivhusgas-udledningerne over det næste årti, vil tempoet i reduktionerne skulle firedobles efter 2030 for at nå målet om nuludledning i 2050.

Det er næppe samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at skubbe så stor en del af reduktionerne så langt ud i fremtiden. Det forekommer heller ikke ansvarligt i lyset af, at alle verdens lande ifølge FN’s klimapanel skal skærpe deres klimamål markant i det kommende årti, hvis verden skal have en chance for at opfylde Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning.

Vores nuværende massive afhængighed af importerede træpiller og træflis er et vildspor

Den planlagte sænkning af tempoet i nedbringelsen af de danske drivhusgas-udledninger kan hænge sammen med den målsætning om en hurtig afvikling af støtten til vedvarende energi, der kom til udtryk i regeringens udspil til sidste års energiaftale, og som delvis overlevede i den endelige aftale.

Af aftalen fremgår nemlig, at to ud af de tre store danske havvindmølleparker, der ønskes opført frem mod 2030, forudsættes opført uden offentlig støtte. Skulle der vise sig at være et støttebehov, skal beslutningen om de to sidste parker revurderes.

Hvis den primære politiske målsætning er at afvikle støtten til vedvarende energi så hurtigt som muligt, bliver det naturligvis sværere at opretholde det nødvendige tempo i den grønne omstilling. Der er et stort pres på de offentlige budgetter, så det er forståeligt, hvis mange politikere og skatteborgere drømmer om et scenario, hvor markedet kan drive den grønne omstilling uden behov for offentlig støtte.

I det kommende årti vil den teknologiske udvikling givetvis også betyde, at der vil blive opført mange vedvarende energianlæg på rene markedsvilkår. Der er bare ingen garanti for, at det vil ske i det omfang og tempo, der er nødvendigt for at nå de opstillede klimamål. Det skyldes bl.a., at prisen på udledning af CO 2 (via f.eks. EU’s marked for CO 2 -kvoter) stadig ligger langt under den CO 2 -pris, der er nødvendig, hvis markedet alene skal kunne sikre opfyldelse af Paris-aftalens mål.

Dertil kommer, at der kan være store positive spredningseffekter af investeringer i udvikling af ny klimavenlig teknologi, som den enkelte private investor ikke kan høste fordelen af.

Det kan føre til underinvestering i grønne teknologier i fravær af offentlig støtte. Under alle omstændigheder spiller forskellige energiteknologier sammen på en måde, der giver staten en vigtig koordinerende rolle med henblik på at sikre et sammenhængende energisystem. Bl.a. af disse grunde er en målsætning om hurtig overgang til en støttefri og rent markedsdreven grøn omstilling formentlig et fatamorgana, hvis man ønsker, at Danmark skal være foregangsland i den grønne omstilling.

Hermed når vi frem til det tredje af de ovennævnte eksempler på, at Danmark står ved en korsvej i klimapolitikken: Selv om de fleste nok forbinder Danmarks grønne omstilling med overgangen til vindenergi, så er kendsgerningen, at biomasse udgør en større andel af vores energiforsyning end alle andre vedvarende energikilder tilsammen. Den biomasse er i dag først og fremmest baseret på træ i form af træpiller og træflis.

Vi er suverænt den største importør af fast biomasse pr. indbygger i hele EU, og vort biomasseforbrug pr. indbygger ligger langt over det niveau, der skønnes at være globalt bæredygtigt på længere sigt, når der tages hensyn til, at stor-skala produktion af træbaseret biomasse truer biodiversiteten og beslaglægger arealer, der alternativt kunne anvendes til fødevareproduktion.

Det er uden saglig begrundelse, at regeringens klimaplan stort set friholder landbruget fra at bidrage til drivhusgas-reduktionerne frem mod 2030.

Brug af biomasse til energiformål vil også øge koncentrationen af CO 2 i atmosfæren, hvis den CO 2 , der frigives ved afbrændingen, ikke modsvares i tilstrækkeligt omfang af CO 2 -optaget i nyplantede træer.

En opfyldelse af den forudsætning kræver en skarp regulering af brugen af biomasse, men under alle omstændigheder har Danmarks nuværende forbrug af fast, træbaseret biomasse nået et omfang, der gør vores nuværende energiforsyningsmodel uegnet som forbillede for andre lande. Det er selvsagt et problem, hvis vi gerne vil opfattes som foregangsland.

Det betyder ikke, at vi bør afskrive bioenergi som en vigtig del af fremtidens energiforsyning. Adskillige analyser peger på, at Danmark har et betydeligt uudnyttet potentiale for øget indenlandsk produktion af forskellige former for biomasse i form af f.eks. restprodukter fra landbruget og fra affalds- og spildevandshåndtering.

En øget produktion af biogas kan endvidere hjælpe landbruget til at sænke udledningerne af metan fra husdyrgødningen, samtidig med at den afgassede gylle har højere gødningsværdi og medfører mindre kvælstofudvaskning samt færre lugtgener.

Vi kan sikkert også på bæredygtig vis øge forsyningen af træbaseret biomasse fra danske skove, men vores nuværende massive afhængighed af importerede træpiller og træflis er et vildspor, som i høj grad er et kunstprodukt af en uholdbar favorisering af biomasse i vores afgiftssystem.

Hvis den faste biomasse fremover skal spille en mindre rolle, og vi samtidig skal udfase de fossile brændsler, skal vi integrere stadigt større mængder af vedvarende energi fra vind og sol i energisystemet.

Men allerede i dag er der perioder, hvor vi har svært ved at finde fornuftig anvendelse for al vores vindenergi, når det blæser meget. Men vinden blæser ikke altid, og solen skinner ej heller hele tiden, så hvordan kan vi fastholde energiforsyningssikkerheden i et energisystem baseret på meget større mængder vind og sol end i dag? Får vi ikke løst dette problem, går den grønne omstilling i stå.

Vi står altså med følgende problemer:

1) Ambitionsniveauet for reduktion af Danmarks drivhusgas-udledninger frem mod 2030 skal hæves, hvis vi vil tage Paris-aftalen og advarslerne fra FN’s klimapanel alvorligt.

2) Ønsket om hurtig udfasning af støtten til vedvarende energi strider mod et mål om hurtigere reduktion af udledningerne.

3) Vores massive satsning på træbaseret biomasse er ikke bæredygtigt i et globalt perspektiv.