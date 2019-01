At køre ud i intetheden - det er det største, jeg har oplevet

Selv for en ikke-religiøs person var det en stor spirituel oplevelse at køre på hundeslæde i Grønland.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Efter at have levet det meste af mit liv som en frembusende bokser, der gik i konfrontation for at fremtvinge en afgørelse før tid, lærte jeg i Arktis, at det sande mesterskab består i at falde af på slagene og afstå fra de slagsmål, man alligevel ikke kan vinde. Når man svæver som en sommerfugl, preller slagene af på en og efterlader kun ringe effekt, så man kan stå helt frisk og koncentreret, når naturen vælger at åbenbare sin åndeløse skønhed for én.

Da Knud Rasmussen kørte ud på Den Store Slæderejse i 1921, havde han tre år og over 18.000 km. foran sig. Da jeg arbejdede på min bog ’Ultima Thule’, tilbagelagde jeg mindre end 700 km på hundeslæde. Alligevel havde Knud Rasmussen og jeg én helt afgørende ting til fælles:

- Vi satte os på slæden og kørte af sted.

At bevæge sig med hundeslæde i Arktis forudsætter, at man er parat til at acceptere de vilkår, som naturen sætter. Det gjorde sig gældende for 100 år siden, og det gør sig gældende i dag:

- Du kan kun være der, hvis du kan forlige dig med, at naturen ikke kender til hensyn.

Kloden har eksisteret i mere end 4,5 milliarder år, mennesket har været her i mindre end 150.000 år. I det perspektiv er vi en ganske lille parentes.

Kloden har eksisteret i mere end 4,5 milliarder år, mennesket har været her i mindre end 150.000 år. I det perspektiv er vi en ganske lille parentes

Kloden sætter betingelserne, og vil vi være her, må vi indordne os.

Da jeg i april 2014 kørte med Ilannguaq og hans 13 hunde ud fra Qaanaaq, anede jeg ikke, hvad der ventede mig. Vejret var elendigt og sigtbarheden det samme. Men en forudsætning for, at jeg tre år senere havde været med til at hjembringe både isbjørn, narhval og hvalros, havde rod i det øjeblik, da jeg i 2014 pludselig opdagede, at det bedste sted for mig at være var på en hundeslæde med en fanger, som jeg knap kunne tale med.

Min indsats tåler naturligvis ingen sammenligning med de mænd, der i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet satte deres liv ind på at udforske arktisk Grønland.

Mange døde eller mistede lemmer, når deres ødelagte udstyr ikke kunne give dem beskyttelse mod kulden. Hullede kamikker, våde soveposer, ødelagte telte var hverdagsting på årelange ekspeditioner, hvor sult og overvintring var et vilkår.

Når jeg læser deres beretninger, forstår jeg ikke, hvordan de har udstået de strabadser, de har mødt. Ikke bare de deciderede ulykker, men måske i særdeleshed de daglige udfordringer, der fordrede en helt enestående vilje for at fortsætte.

Mylius-Erichsen skrev allerede i 1905 om et problem, som sjældent omtales i forbindelse med ekspeditioner i polare egne:

Han skriver, at »... jeg er generet af hudløshed bagtil, så jeg både går og sidder under grimme smerter. Den art hudløshed, der sikkert må være gammelkendt blandt slæderejsende i arktiske egne, ihvorvel jeg ikke mindes at have set det omtalt, kan vistnok efterhånden antage form som hæmorrhodialske lidelser og er derfor uden fare; den opstår som følge af stadig fæcering i fri luft, hvor man under alt slags vejr, i bidende kulde og hvirvlende snefog og altid uden virksom ly, må blotte underkroppen. Sådan nødvendig funktion indebar rejsens pinefuldeste plageri og ofte måtte jeg angre vores udrustnings fuldstændige mangel på WC-papir«.

Og så anbefalede han i øvrigt at hurtigskide – om muligt i læ for kulde og blæst.

For mere end 10.000 år siden gennembrød en kæmpe meteor atmosfæren over Kap York, og den byge af meteoritter, som himmelfænomenet efterlod, ændrede livets gang i hele det arktiske område.Nogle meteoritter faldt i fjeldene og de, som ikke gjorde, borede sig igennem havisen og ligger nu på havets bund.

I Arktis er det naturen, der sætter betingelserne

Der gik flere tusinde år, inden nogen opdagede værdien af disse stykker jern fra verdensrummet, men da det skete, blev redskaber lavet af jern fra disse meteoritter spredt over hele det arktiske område. På den måde kom jernalderen til Arktis, inden den kom til Europa.

Igennem mange generationer vidste fangerne, at de skulle til Savissivik for få jern, og fund i området viser, at de har bearbejdet jernet på stedet.

’Savik’ betyder kniv (af jern) og Savissivik betyder ’stedet, hvor du finder jern’.

Jeg ankom til ’stedet, hvor du finder jern’, første gang i marts 2016. Bygden Savissivik ved Kap York – to og en halv times helikoptertur fra Qaanaaq. Bygden er uden sammenligning det mest øde og det mest fantastiske sted, jeg har været i Grønland. For mig inkarnerer Savissivik hele forestillingen om arktisk Grønland. Bygden ligger syd for De Dødes Fjord, og isbjergene ligger helt ind til stranden. Der bor 50 mennesker i dette lille samfund – og hvilke mennesker?

Jeg er blevet budt velkommen med store smil af næsten samtlige af bygdens beboere og var efter et par timer helt øm i kæberne af at smile tilbage. Jeg boede i et lille hus ved siden af storfangeren Qaerngak’, der havde tre nypelsede isbjørneskind hængende uden for sit hus.

Jeg boede i huset i mere end to måneder, og næsten hver dag – når jeg ikke var på jagt og fangst i Baffinbugten med andre fangere – kom Qaerngak’ til kaffe (og Marabou-chokolade) i mit hus. Vi kunne ikke tale sammen, men det betød intet. Vi drak kaffe, spiste chokolade og udvekslede smil. Det var rigeligt til at udfylde en times selskab.

Jeg var kommet til Savissivik for at tage på isbjørnejagt med Olennguaq, men han var blevet nødt til at påtage sig tjansen som bygdens skolelærer, da den autoriserede skolelærer var sprunget fra i sidste øjeblik.

Så min første isbjørnejagt blev med Markus og Magnus.

Jeg skulle have mad med til tre dage, så jeg stod tidligt op for at koge ris og stege kylling. Jeg blandede kyllingekødet med risen, og inden jeg lukkede plastikposerne, hældte jeg en dåse flåede tomater i. To portionsafmålte aftensmåltider lige til at varme på en primus og i madkassen 12 rugbrødsmadder med leverpostej og rødbede.

Batterierne til mine kameraer havde jeg opladt i løbet af natten.

Vi var to slæder. Og vores jagtmark var Baffinbugten – fra De Dødes Fjord til Kap Melville.

Magnus kørte med 15 hunde – Markus og jeg med 17. En time fra Savissivik så vi de første bjørnespor. Isen på fjorden var tung efter flere dages snestorm. Men solen var fremme, og jo længere vi kom ud mod det åbne hav, jo større og mere majestætiske blev isbjergene.

Jeg sad og øvede mig i at fryse og kunne konstatere, at dét var jeg egentlig blevet meget god til.

Metoden er enkel. Man skal bare tænke: Nu fryser jeg og det er o.k.

Og så kan man rent meditativt tvinge hjernen til at afvise alle de impulser, der forsøger at rubricere det som ubehageligt og i stedet tænke på det som en udfordring – et tilbud om at opleve en anden måde at være i verden på.

Jeg fandt altid ro i denne meditative øvelse, men pludselig blev roen afløst af et højt råb:

- NANOOK!

På et splitsekund forvandlede et halvsløvt hundespand sig til et nådesløst ulvekobbel

Der var friske spor, og Markus skreg som en ravn for at opildne sine hunde.

Vi var foran Magnus, og der var stadig flere kilometer ud til iskanten, men hundene havde tydeligvis fært. Og så fik vi også visuel kontakt.

Det overraskede mig, hvor let bjørnen var at skelne ude i den dybfrosne ødemark.

Men isbjørnen er gul og skiller sig tydeligt ud.