Danmark sjofler forskningen i Arktis

Klimaforandringer, vandstandsstigninger, sikkerhedspolitik, global opvarmning, nye sejlruter og nye fiskeri- og råstofressourcer.

Arktis er af meget gode grunde det helt store varme emne på den internationale dagsorden, og alle står på spring for at deltage.

Det afspejles blandt andet i Arktisk Råd, hvor antallet af ikke-arktiske observatørstater de seneste 5 år er blevet fordoblet. Arktiske møder og samlinger oversvømmes af delegationer fra hele verden, som står i kø for at påberåbe sig arktisk ejerskab og deltagelse ved at eksponere deres arktiske engagement og tilbyde investeringer. Men hvor står rigsfællesskabet?

I september 2018 så vi en fremlæggelse af en dansk finanslov (vedtaget i december) med en minimal satsning på det arktiske område.

Samme måned var skueplads for en danskgrønlandsk brandslukning i milliardklassen som reaktion på muligheden for, at Kina og økonomier uden for rigsfælleskabet skulle få for fremtrædende en rolle for den centrale infrastruktur – her lufthavnsbyggeri – i Grønland.

Iblandet dette er en foruroligende dansk famlen omkring det arktiske område. Den geopolitiske situation i et Arktis under forandring eksponerer i den grad en skrøbelig dansk-arktisk stolthed – for ikke at sige en uklædelig tøven – så meget, at dette er blevet et internationalt samtaleemne.

Rigsfællesskabet er gennem Grønland en meget vigtig aktør i Arktis og danske satsninger og strategier bør afspejle dette. Grønland har øget bevågenhed internationalt fra bl.a. stormagter som både USA og Kina.

De ser af geostrategiske og økonomiske årsager Grønland som et centralt sted for såvel klimamæssige konsekvenser af den globale opvarmning, som f.eks. åbning af nye transportveje og adgang til råstoffer, som arnested for globale havstandsstigninger pga. afsmeltning fra indlandsisen. Rigsfælleskabet har i dette lys et større behov end nogensinde for en fælles koordineret strategi udmøntet i handling.

Kongerigets arktiske strategi for perioden 2011-2020 konkluderer i sit første kapitel, at »Formålet med denne strategi er at stille skarpt på Kongerigets strategiske prioriteter for den fremtidige udvikling i Arktis frem mod 2020. Sigtet er at styrke Kongerigets samlede position som aktør i Arktis«.

Det er ydermere fra regeringshånd senere blevet udtrykt, at »Danmark skal styrke sin indsats for arktisk forskning, uddannelse og innovation«.

Dette blev skrevet af daværende uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i første linje af ministeriets strategi for forskning og uddannelse vedrørende Arktis udgivet i 2016.

Syv vigtige og relevante fokusområder var identificeret. De repræsenterede de ’lavt hængende frugter’, eftersom de enten ikke krævede prioriterede særbevillinger eller kunne dækkes af andre allerede planlagte satsninger som ikke nødvendigvis var rendyrket arktiske. Målet var lavt sat, og alligevel er der næsten intet af dette, der er blevet fulgt op.

Andre arktiske og ikke-arktiske lande ser tydeligvis vigtigheden i investeringer i arktisk forskning, uddannelse og infrastruktur. Lande som Norge, Tyskland, Storbritannien, Canada, Kina, Korea har alle satset stort med nye isbrydere og arktiske forskningsprogrammer i milliardklassen. Og de fleste af disse banker da også på døren til Grønland med tilbud om investeringer i forskningslogistik, samarbejdskontrakter og uddannelsestilbud m.m.

Grønland ser også vigtigheden af investeringer i uddannelse og forskningsplatforme og teknologi.

Dette ses af landets investeringer i nye uddannelsesinitiativer, moniteringsprogrammer og infrastruktur, hvoraf en væsentlig del gennemføres med støtte fra private fonde. Den nyeste investering er et nyt 200 millioner kroner state-of-the-art forskningsskib, bevilget af selvstyret, som vil stå færdigt i 2021.

Grønlands Klimaforskningscenter rummer nogle af byggestenene til, hvordan man skaber et succesfuldt forskningssamarbejde i rigsfællesskabet.

Det er lidt ironisk, at rigsfælleskabet påkalder sig territoriale rettigheder, som strækker sig til Nordpolen, men mangler kapaciteten til selv at tage sig dertil og markere dette

Med fokus på kapacitetsopbygning i Grønland og opstart af uddannelsesinitiativer i Grønland har klimacentret styrket det grønlandske forskningsmiljø og samtidig skabt en naturlig indgangsport for rigsfællesskabets og internationale klimaforskningsaktører i Grønland. Det bærende element for succesen er tilstedeværelse og forankring i Grønland kombineret med stærkt internationalt samarbejde.

Et symptom på den manglende samling og kraft i rigsfællesskabets samlede arktiske profil er også det faktum, at det mangler et skib, som kan operere frit i Arktis i fredelige forsknings-, miljø- og sikkerhedssammenhænge. Det er lidt ironisk, at rigsfælleskabet påkalder sig territoriale rettigheder, som strækker sig til Nordpolen, men mangler kapaciteten til selv at tage sig dertil og markere dette.

Rigsfællesskabet har brug for et skib med kapacitet til at rydde op efter olieudslip – ikke mindst i isdækkede og isfyldte områder.

Der er også brug for en udbygget infrastruktur og øget kapacitet for at opveje potentielle problemer med de store afstande og tyndtbefolkede områder i Arktis, så responstiden nedbringes, og mulighederne for bekæmpelse af forurening øges.

En forstærket skibskapacitet til at operere i de nordlige grønlandske farvande vil samtidig kunne fungere som logistik støtte til hav- og landbaserede civile forskningsmæssige aktiviteter som på de internationalt fremtrædende forskningsstationer Zackenberg og Villum (Station Nord).

Der findes positive nye tiltag, men de er baseret på nedefrakommende initiativer snarere end overordnet strategisk handling. Et eksempel på et sådant projekt, der er blevet en stor succes, er den virtuelle forsknings-hub, webportalen ISAAFFIK Arctic Gateway.

ISAAFFIK er den første tværinstitutionelle platform i verden, der faciliterer forskningssamarbejde i Arktis både nationalt og internationalt. Portalen blev til for fire år siden i et unikt samarbejde mellem rigsfællesskabets forsknings- og uddannelsesinstitutioner og forsvaret ud fra et ønske om at skabe overblik over den forskning, der foregår i Arktis.

Portalen har styrket rigsfællesskabets arktiske forskningsprofil og understøtter også uddannelse, logistik og infrastruktur lokalt. I dag er fremtrædende interessenter som amerikanske National Science Foundation, tyske Alfred Wegener Institute og EU Polarnet interesseret i partnerskab.

Succesen kan fungere som værdifuldt erfaringsgrundlag i debatten om en grønlandsk forsknings-hub, men udgør desværre en lille brik i en i øvrigt manglende overordnet satsning på det arktiske.

Der mangler heller ikke eksempler fra tidligere forskningsprogrammer på elementer, hvor rigsfællesskabet kan bryste sig af at have stået for fremsynede satsninger.

Det såkaldte Greenland Ecosystem Monitoring-program har med sin klima- og miljøovervågning været langt foran andre arktiske nationer. Iskerneboringer, klimaforskning og -overvågning på indlandsisen er andre eksempler på arktisk forskning i Grønland, som er internationalt unikt, og det samme gælder for den danske overvågning af havisudbredelsen.