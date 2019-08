Hvad skal man stille op med radikaliserede børn fra Islamisk Stat, der drømmer om at blive hellige krigere? Vi kunne måske lade os inspirere af den danske indsats for at afnazificere unge i Tyskland lige efter Anden Verdenskrig.

Vi har oplevet det før. Lige nu sidder over 40.000 børn under 12 år i Al-Hol, spærret inde under – sådan beskriver Røde Kors det – apokalyptiske forhold i en syrisk flygtningelejr sammen med deres mødre, efter at Islamisk Stat er nedkæmpet.