Vi svigter de anbragte unge, når de bliver voksne

Hvert år anbringes 1 procent af de danske børn og unge uden for hjemmet for at give dem bedre chancer for at få et godt liv. Men efter at de er fyldt 18 år, er der alt for lidt støtte. Velfærdsstaten stempler dem som voksne, og de må i høj grad stå på egne ben. Det må vi gøre bedre.