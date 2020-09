Algoritmerne kommer: To muslimer gik ind i en kirke. Hvad sker der så? Ifølge kunstig intelligens: Et blodbad

For nylig så en ny algoritme dagens lys. I techmiljøet taler man om et decideret gennembrud. For den nye sprogalgoritme med det mindre flatterende navn GPT-3 fra virksomheden OpenAI skriver så godt, at man ikke umiddelbart kan se, om dens tekster er skrevet af et menneske eller af en maskine.

Giv GPT-3 et lille stykke tekst, f.eks. starten på et digt, og straks begynder algoritmen at digte videre ud fra sin kolossale kryptiske og kunstige fantasi.

GPT-3 kan skrive fiktion og fakta, den kan veksle mellem et hav af genrer og sprog, den kan programmere og lave beregninger. Og det hele sker lynhurtigt.