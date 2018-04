Tolerance og hensyn til religionsfrihed bør være afgørende i spørgsmålet om forbud mod omskæring

FOR ABONNENTER

Få debatter kan skabe mere splid end den igangværende om, hvorvidt Danmark som det første land i verden skal forbyde omskæring af mindreårige drengebørn. Debatten har kogt i de seneste uger, i takt med at et borgerforslag om at forbyde omskæring af børn under 18 år nærmer sig de 50.000 digitale støtter og dermed skal behandles i Folketinget.

mr