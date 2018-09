Aarhus Festuge peger på fremtidens frodige by

Hvordan skaber man byer, der fremmer livskvaliteten? Hvordan peger man konkret på, hvordan en vej, en boulevard, en plads eller et torv også ville kunne se ud, hvis der blev taget andre hensyn end dem, der handler om trafik og forbrug?

Den slags ved man noget om i Aarhus, for her har man sin festuge, og traditionen tro har de ambitiøse løjer også i år fungeret som midlertidigt laboratorium for visionær byudvikling. I lørdags sad folk på medbragte stole på en vej, hvor der normalt kører biler, i Gellerupparken. Gaden lignede et surrealistisk maleri, men for den østrigske kunstner Wili Dorne, der har specialiseret sig i levende kunstværker, er der meget mere på spil. For ham handler det om at involvere mennesker i kunst. Skabe social inklusion, fællesskab og sammenhold.

For Aarhus Festuge drejede det sig endnu en gang om at pege på, hvordan byrummet kan forvandles, hvis man slipper fantasien løs.

I 2012 blev Rådhusparken og Musikhusparken forvandlet til bilfri zoner med græsklædte bakker og vandkunst. To år tidligere blev Store Torv omdannet til Store Skov. Sidste år begyndte et vandfald at bruse på Vesterbro Torv. I år skød en midlertidig skov op på havnen. Inspireret af japansk tradition om ’skovbadning’ lod Aarhus Festuge 600 meter skov plante i rabatten på Bernhardt Jensens Boulevard.

Interventioner i det normale, som målrettet piller ved opfattelsen af, hvordan et byrum skal være. Så det er ikke bare for sjov, selv om f.eks. deltagerne i stolelegen i Gellerup morede sig. Og flere af festugens eksperimenter har faktisk sat varige aftryk. Bispetorv er i dag en grøn oase som et synligt resultat af festugeinspiration. Og de 600 træer fra årets midlertidige skov flyttes nu, hvor festugen er slut, til Gellerup som del af en ny bypark.

Fremtidens byer skal bl.a. håndtere udfordringerne med trafik, forurening og støj og selve den fremmedgørelse, som urbanitet i beton og stål fremmer.

Vi vil have byer, hvor skellet mellem det, der gror, og det, der er bygget, flyder sammen.

Hvor fællesskabet blomstrer, og natur øger den mentale og fysiske sundhed og gør hverdagen smukkere. Stor tak til kunstnere og aktivister i Aarhus for vedvarende og offensivt at skabe dragende billeder af fremtidens menneskevenlige by.