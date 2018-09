Sådan tager vi magten tilbage: Lad os introducere et alternativt mål for vækst

Hvis man kunne overlade udviklingen af en sund og – ja, nu kommer det forjættede ord – bæredygtig udvikling alene til en økonomisk tankegang, der ser på vækst, som den sultne glor på en fyldt buffet, så kunne vi sagtens fortsætte festen. Blive ved med at producere og forbruge, til den sidste Weber-grill er solgt, og vi har pulterkamrene fyldt med ubrugt elektronik. Vi kan altid stifte mere gæld, forbruge mere og lade det kapitalistiske nærsyn råde.

Kald det new public management eller nødvendighedens politik. Under begge navne er det et uvæsen, der skal udfordres

Men der er et grundlæggende modsætningsforhold mellem den enøjede økonomiske vækst og den fremtidsvision, vi er moralsk forpligtede til at diskutere på de kommende generationers vegne.

Derfor kunne avislæsere over hele Europa i begyndelsen af denne uge læse et opråb fra 236 europæiske forskere, der opfordrede til et opgør med vækstøkonomien. Det stædige fokus på vækst splitter vore samfund, skaber økonomisk ustabilitet og underminerer demokratiet, var pointen, og i denne uge har forskerne sammen med politikere og i Bruxelles diskuteret, hvordan vi kan vriste os fri fra økonomiens knugende greb. Den diskussion bør også være en central del af debatten i Danmark.

Et samfund uden økonomisk vækst er en inciterende tanke. Den er tiltalende, fordi den er et ideal, men den er også uforenelig med virkeligheden.

Økonomisk vækst har løftet milliarder af mennesker ud af fattigdom og skabt velstand overalt på kloden. Men når den samtidig skaber galopperende ulighed og i sit amokløb lader hånt om klimaet, lægger den kimen til social uro og ubalancer, der kan føre migrationsstrømme, oprør og vold med sig.

Og ikke nok med det: Overlader vi styringen af samfundet til bundlinjefetichisterne, giver vi samtidig vores stiltiende accept til, at økonomi er det centrale redskab til at styre samfundet. Kald det new public management eller nødvendighedens politik. Under begge navne er det et uvæsen, der skal udfordres.

Lad det gerne ske med alternative mål for vækst, som flere partier i Folketinget har foreslået. Det er sådan, vi tager magten tilbage.

mzt