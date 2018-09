Cepos-chef til vækstkritiker: »I min verden er nulvækst en utroligt skræmmende tanke«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Indlægget, der startede debatten ’Europa, det er på tide, at vi bliver uafhængige af vækst’, lød overskriften på et opråb i mandagens Politiken, som flere end 200 europæiske forskere fra natur-, samfunds- og humanvidenskaberne har skrevet under på. »Vi overskrider nu det forsvarlige råderum for menneskehedens aktiviteter på denne planet«, skriver vækstkritikerne i indlægget og kræver, at politikerne sætter sig ud over det »stædige fokus på vækst for enhver pris«. Indlægget kan læses her.

1. Kære Gregers

I 1798 fremsatte den engelske nationaløkonom Thomas Malthus beregninger, som viste, at befolkningen voksede hurtigere end dens evne til at brødføde sig selv, hvorfor England snart ville løbe tør for mad. Med ét gjorde Malthus hundredvis af fremskridtspositive mennesker både reaktionære og bange. Problemet var bare, at Malthus’ forudsigelse var forkert.

Jeg tænker på Malthus, når jeg læser det debatindlæg i mandagens Politiken, som du sammen med over 200 forskere er medunderskriver på. Særligt når I skriver, at »det forsvarlige råderum for menneskehedens aktiviteter« er overskredet, og taler om et uholdbart ressourceforbrug. Jeg forstår godt, hvis folk bliver bange. Så lad mig introducere nogle proportioner i debatten.

Ifølge den anerkendte klimaforsker og Yale-professor William Nordhaus’ seneste litteratursammenfatning vil følgeskaderne af en temperaturstigning på tre grader koste 2,0 pct. af verdens bruttonationalprodukt (bnp). En stigning på seks grader vil koste 8,1 pct. af bnp. Klimaændringerne vil være dyre. Men ikke uoverkommelige. Og endnu bedre: Skulle Danmark gøre sig fossilfrit og nulstille klimaudfordringen, vil det ifølge Cepos’ modelberegninger koste omkring fire pct. af vores bnp i 2050 (vismændene skriver knap en pct.). Min pointe er, at klimaudfordringerne kan håndteres. Og med langt mindre radikale tiltag end dit forslag om nulvækst. Hvis vi altså prioriterer det.

I min verden er nulvækst derimod en utroligt skræmmende tanke. Grundlæggende betyder nulvækst, at vi stopper al nytænkning, al udvikling og al produktivitetsfremgang. Verden går i stå. Og idet vi bliver flere og flere mennesker, så betyder nulvækst i økonomien, at vi alle skal leve for mindre og mindre.

Du må også forstå, at tiden er så knap, fordi der ikke er blevet taget konsekvente, politiske skridt for at bremse opvarmningen. Og at disse skridt ikke er blevet taget, fordi alverdens politikere har taget alt for store hensyn til markedet og dets ønske om selvregulering og vedvarende økonomisk vækst Gregers Andersen

Lad os som tankeeksperiment forestille os, at vi havde haft denne diskussion i 1870. Vi havde stoppet væksten og lavet en radikal omfordeling, som I også foreslår, så alle danskere får samme indkomst. Hvor meget ville de tjene? Svaret er ifølge min kollega Otto Brøns-Petersens beregninger godt 20.000 i nutidskroner per år hver. Det svarer til en femtedel af den nu afskaffede fattigdomsgrænse på 104.000 kr. Samtidig skulle vi også leve med samme niveau af velfærdsydelser som i 1870. Det tror jeg ikke, mange ville ønske.

Vender vi blikket mod resten af verden, betyder nulvækst også, at vi vil fastholde omkring 700 mio. mennesker i fattigdom. Medmindre vi naturligvis laver en radikal omfordeling, som I også foreslår, hvorved vi alle vil få nogenlunde samme levestandard som i Costa Rica eller Thailand – med de sociale og miljømæssige problemer, det medfører. Ønsker vi dette, vel vidende at miljøproblemerne faktisk aftager, når landene bliver rige nok til at bekymre sig om miljøet og bruge moderne teknologi? Næppe.

Problemet med Malthus var, at han havde glemt at tage højde for produktivitetsforbedringer og øget samhandel. Den industrielle revolution beviste hans fejl. Din misforståelse består i, at nulvækst vil skabe langt værre problemer end klimaproblemerne. Som sådan tror jeg, at din og dine forskerkollegers nulvækstkur virker. Patienten dør bare undervejs.

Så mit spørgsmål er til dig, du moderne Malthus: Hvordan ser det vækstløse samfund ud?

Mange hilsner Mia

2. Kære Mia

Lad mig med det samme gøre noget vigtigt klart for dig: De miljø- og klimaproblemer, som verden står over for i dag, kræver ikke bare, at du hopper ud af din disciplins – økonomiens – hængekøje. Du må også ud af den ideologiske hængekøje, I hos Cepos så mageligt har lagt jer i.

Det ville f.eks. være en god ting, hvis du kunne begynde at se verden igennem andre briller end dem, der kun kan lave fremskrivninger af bruttonationalproduktet (bnp). For ikke bare ser de kun en meget lille flig af de problemer, vi her taler om. De har også nogle gevaldige moralske skavanker.

For at starte med det sidste er de jo tilsyneladende helt blinde for den død og ødelæggelse, som den menneskeskabte globale opvarmning allerede nu skaber mange steder på kloden. Hvor er det stadig større antal mennesker, der i fremtiden vil rammes af denne død og ødelæggelse, henne i dine fremskrivninger?

Når det er sagt, må du ikke tro, at jeg blot vil præke moral for dig. Nej, jeg vil også gerne introducere dig for et par vigtige betegnelser og lære dig en smule om, hvordan jordsystemet fungerer. For sagen er den, at vi hverken lever i 1798 eller 1870, men i kølvandet på ’Den Store Acceleration’ og i begyndelsen af en ny geologisk periode, ’antropocæn’, hvori menneskehedens belastning af jordsystemet er uden fortilfælde. Ja, undskyld, jeg nørder, men det er faktisk vigtigt. For det betyder, at der er noget helt galt med den måde, du tænker tid på. Lad mig uddybe.

Du ved forhåbentlig, at alle verdens lande – undtagen USA – har skrevet under på Paris-aftalen. Og at Paris-aftalen rummer et mål om at forhindre den globale gennemsnitstemperatur i at stige med mere end halvanden til to grader i forhold til førindustrielt niveau.

Du virker til gengæld ikke til at vide, hvorfor næsten alle verdens lande har anerkendt dette mål. Men det er for ikke at udløse en slags ’dominoeffekt’, hvorefter opvarmningen af Jorden bliver selvforstærkende. I det lys giver det ikke særligt meget mening at bruge 2050 som året, hvorudfra (kun) de økonomiske skader af den menneskeskabte globale opvarmning kan gøres op. Helt enkelt fordi opvarmningen ved en tre graders stigning vil fortsætte efter dette årstal. Så hvis du endelig ønsker at benytte dig af den slags fremskrivninger, vil jeg gerne høre, hvor meget tabet vil være ved en 4, 5, 6 osv. graders stigning.

Anyway, det, du først og fremmest må forstå, er følgende: Al lødig videnskab fortæller os, at hvis vi fortsætter business as usual, vil i løbet af meget få år have sat den føromtalte dominoeffekt i gang. Derfor må kulturloven om, at vi skal have økonomisk vækst, nu vige en tid for en hensyntagen til de geofysiske love.

Jeg vil i næste brev gerne uddybe, hvordan jeg forestiller mig, dette skal ske. Indtil da vil jeg gerne høre, hvordan du forestiller dig, at klodens klima- og miljøproblemer skal løses.

Bedste hilsner Gregers

3. Kære Gregers

Du besvarer ikke mit spørgsmål om, hvordan det vækstløse samfund ser ud, men lad mig prøve at besvare dine klimaspørgsmål. Så kan vi måske derefter diskutere vækst, som jo var udgangspunktet for vores brevveksling.

Jeg er på ingen måde blind for klimaforandringernes menneskelige konsekvenser. Tabet er menneskeliv er også indregnet i Nordhaus’ tal for følgeskader, som jeg opstillede i mit første brev. Du synes måske ikke om metoden, men det er nu engang sådan, at seriøse forskere opgør følgeskaderne.