Terror i New Zealand: Sindsoprivende at helt almindelige net-brugere går terroristens ærinde ved at sprede mareridtsvideo

FOR ABONNENTER

Der er meget, vi endnu ikke ved om det forfærdelige terrorangreb mod to moskéer i byen Christchurch på New Zealand. Vi ved, at 49 personer foreløbig har mistet livet, og at der er ca. 50 sårede. Vi ved, at mange af ofrene var muslimske immigranter. Og vi ved, at gerningsmanden efter alt at dømme er en – med terrorforsker Magnus Ranstorps ord – »narcissistisk højreekstremistisk terrorist«, der live-streamede sin massakre via Facebook.

cj