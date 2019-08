Turisterne kommer: Masseturismen må tøjles, inden den går amok

Lyt til artiklen 02:40

At rejse er at leve«, skrev H.C. Andersen. Men »helvede, det er de andre«, lød gensvaret fra Jean-Paul Sartre.

Begge klassiske citater rummer en stor kim af sandhed, og det er just i spændet mellem dem, at problemet med den moderne masseturisme ligger. For det er skønt og berigende af rejse og opleve – men det er samtidig også oplagt en udfordring for både klimaet, rejseglæden og beboerne i alverdens storbyer, at flere og flere rejser ud som turister.

Ifølge World Turism Organisation ankom der på globalt plan sidste år 1,4 milliarder turister. Mere end nogensinde før, men jo reelt stadig kun en lille del af potentialet, eftersom der er mere end 7 milliarder mennesker på kloden, og mange danskere selv ynder at tage flere årlige rejser.

Derfor forventes antallet af turister at stige hastigt i de kommende år, hvilket i høj grad også vil påvirke Danmark. Tidligere på ugen viste en ny analyse fra Wonderful Copenhagen, at de 8,8 millioner turister, der var i hovedstaden sidste år, forventes at blive næsten fordoblet til 16 millioner i år 2030.

Turisme er godt for økonomien naturligvis og en vigtig faktor i mange udviklingslande. Men horderne af tilrejsende turister er også en stor udfordring og en udvikling, som ikke kan blive ved at gå.

Hverken klimaet eller infrastrukturen kan holde til en så massiv stigning i turismen på længere sigt. Byer som Venedig og Barcelona er allerede blevet så overfyldt af turister, at det nærmest er kvælende.

Men lige så let det er at se problemet, lige så svært er det at sige, hvad man skal gøre ved det.

Løsningen må nødvendigvis være en kombination af forskellige tiltag. Det er helt oplagt at indføre en klimaafgift på flyudledninger af CO 2, sådan som de radikale kræver som del af finansloven. Det vil både tage toppen af stigningen og give et incitament til mere klimavenlige fly.

En anden god og påkrævet ting ville være at begrænse de store krydstogtskibe, der kommer til København. Hæve prisen for at lægge til kaj og kræve, at de slukker deres uhyre forurenede motorer, mens de ligger der. Intet af det vil endegyldigt løse udfordringen med masseturisme, men det er en start.

Som med mange komplekse problemer er der ikke en enkel løsning på masseturismen. Men det er ingen undskyldning for ikke at begynde at tage livtag med udfordringen.

mr