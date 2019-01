Signatur: Det store nej er på vej – jeg kan mærke det

Hvad sker der, den dag folk siger nej, så man virkelig kan høre det?

Ikke de fattigste ude i den store verden, men os, der lever i smørhullerne. Den store middelklasse, som ved for meget til at kunne fortrænge de barske realiteter. Jeg tænker ikke på det lille nej. Det omkostningsfrie nej, men Det Store Nej. Det nej, som er svært at formulere, fordi det indebærer et radikalt farvel til en måde at leve på, som vi er blevet vant til at opfatte som den eneste mulige. Som om.

Jeg forsøger at finde ud af, hvor stort mit eget nej er, eller rettere: Hvad jeg vil sige ja til. For der skal være et ja

I den seneste tid har jeg hørt nejet oftere og tydeligere end i mange år. Det summer ved middagsbordene, på arbejdspladserne, i skoler og på uddannelsesinstitutioner. Det er der i den offentlige debat, det dukker op, i den måde flyselskaber, fødevareproducenter, bilfabrikanter og mange andre aktører er begyndt at henvende sig til deres kunder på, for de har også fornemmet, at noget stort er på vej.

De har dygtige folk til at analysere, hvad kunderne er optaget af, og de ved godt, at en radikal kursændring er på vej.

For mit eget vedkommende kommer jeg til at tænke på de tørre gamle formuleringer, som salig Karl Marx er ophavsmand til, og som var på mode i min ungdom. Jeg tør næsten ikke skrive dem, så knastørre er de, så træt er man på en måde af dem, men jeg gør det alligevel, de kommer nu, så er De advaret:

Det, jeg hentyder til, er forholdet mellem produktivkræfter og produktionsforhold. Hvis der er samklang mellem produktivkræfter og produktionsforhold, går det godt ifølge den skæggede profet, der brugte sit liv på at forstå kapitalismens natur. Hvis der derimod kommer en modsætning mellem dem, opstår der »en epoke med social revolution«.

Her er så ordforklaringen opdateret til 2019:

Det er dig, der er produktivkraften. Det er derfor, du er flad. Der indgår andre råmaterialer end dig, en hel del teknologi naturligvis, men i vor æra og i vores del af verden ændrer det ikke ved, at du er den afgørende faktor – din viden, din fantasi, din kreativitet, din empati, venlighed, fleksibilitet – din sjæl. At udvikle produktivkræfter har rigtig meget med dig at gøre, hvis du har et arbejde: Det er derfor, du hele tiden skal løbe hurtigere. Det er derfor, stress er en folkesygdom, og digterne skriver om udbrændthed og depression.

Det nej, jeg hører i det små, men som hurtigt kan vokse sig stort, handler ikke om at få mere, men om at være tilfreds med mindre. Det er et epokalt nej

Marx forestillede sig, at vi, der arbejder, ville gøre oprør, at vi ville protestere mod produktionsforholdene, fordi vi ikke fik nok ud af det økonomisk. Han så for sig et forarmet proletariat sige nej til fortsat udbytning og gøre oprør mod den private ejendomsret.

Det nej, jeg hører i det små, men som hurtigt kan vokse sig stort, handler ikke om at få mere, men om at være tilfreds med mindre. Det er et epokalt nej. Til fortsat vækst, hvis vækst er udpining af både den menneskelige natur og det øvrige naturgrundlag, som gamle Karl ikke fik nær nok plads til i de skriblerier, han lavede i British Librarys læsesal.

Det er også et nej til ulighed og dermed et ja til omfordeling, men dybest set er det båret af tanken om, at less is more. Det er derfor, folk er begyndt at tænke over, om det nu er moralsk i orden at flyve rundt i verden flere gange om året. Det er derfor, vi dropper den del af de animalske fødevarer, der har størst klimaaftryk, det er derfor, jeg tror, vi står foran en enorm kursændring, hvor vi vil få et nyt blik på verden og os selv. De yngre digtere har det for længst. Deres økopoesi har længe været optaget af det antropocæne, af det aftryk på kloden, vi mennesker har sat så kraftigt.