Var det noget med et værelse til 6.000 kr. om måneden?: Gentrificering er en af tidens største trusler mod de unge

Det er synd for de unge, det er synd for byerne og de beboere, der tvinges ud. Og det er sådan set også synd for de rige, der flytter ind, for de tramper akkurat den spændende mangfoldighed ned, som de ville købe sig til.