Dorte Hygum: For 17 år siden stod jeg i et rosenbed og fejrede rund fødselsdag i dyb skuffelse

De fyldige duftende roser i sarte lyserøde og orange nuancer skaber en så overdådig ramme om havemøblerne i min lejede byhave, at jeg et øjeblik føler mig som en dronning, mens jeg klipper buketter. En dronning uden slot ganske vist. Men alligevel – det er en følelse af ren foræring at klippe buketter af blomster på tornegrene, og det gør ingenting, at der er ukrudt mellem buskene og sikkert både meldug og stråleplet på vej.