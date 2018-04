Stofpose vs. plastpose? »Det er endt med total forvirring« Organisationer raser stadig over officiel rapport om, at en stofpose skulle være 7.000 gange værre en plastikbærepose. Miljøstyrelsen vil 'tænke sig om'.

Hvad er bedst for miljøet: Engangsplastikposer eller bærenet i stof, man kan bruge hundredvis af gange? Svaret er plastposerne: faktisk er de mere end 7.000 gange bedre.

Den opsigtsvækkende påstand stammer fra en rapport bestilt af miljøminister Esben Lunde Larsen (V) og har i mere end en måned været omdrejningspunkt for en massiv kritik fra forskere og organisationer herhjemme.

»Glem stofposen og den 'nedbrydelige' bioplast. Helt almindelige plastposer er det bedste valg for miljøet«, skrev Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse, da rapporten kom ud.

Det er endt med total forvirring, og Miljøstyrelsen kan kun takke sig selv for. Sine Beuse Fauerby, Danmarks Naturfredningsforening

Samme aften udtalte skatteminister Karsten Lauritzen (V), at han overvejer at fjerne afgiften på plast-bæreposer.

»Hvis argumentet for at beskytte miljøet ikke er der længere, så er det et godt argument for at fjerne en afgift, som måske generer rigtig mange helt almindelige danskere, der handler hver dag«.

»Vi skal tænke os om«

Men sidenhen har styrelsen over flere omgange nedtonet budskabet, i takt med at kritikken af rapporten er taget til i styrke: Eksempelvis har kritikere påpeget, at de massivt høje tal kun gælder for én miljøfaktor - nemlig ozonnedbrydende stoffer – og det er ovenikøbet stoffer, som i mange tilfælde er udfasede. Faktisk kan man med rapporten i hånden konkludere, at stofposer er de bedste, påpeger flere kritikere.

Mandag forsøgte Miljøstyrelsen at gyde olie på vandene med et 'fagligt møde’ mellem kritikere fra universiteter og organisationer, og styrelsen. Mødet endte ud i, at Miljøstyrelsen nu vil gå i tænkeboks.

»Vi har haft en nuanceret diskussion om de forudsætninger, DTU har langt ind i analyserne. Vi har modtaget rigtig mange faglige oplysninger, som vi skal fordøje. Vi skal tænke os om og så se, hvad næste skridt skal være«, siger vicedirektør Hans Christian Karsten, Miljøstyrelsen.

Var der tidspunkter under møde, hvor du tænke ’der har vi lavet fejl’?

»Nej, ikke på stående fod, men det er derfor, jeg nu er nødt til at vende det her sammen med vores fagfolk«, siger han.

Formålet med at bestille en udredning var at »skabe klarhed i diskussionen«, når danskerne vælger mellem en stofbærepose eller en af de 460 millioner plastbæreposer, vi bruger hvert år.

Har skabt mere forvirring

»Den undersøgelse må laves om. Der er jo ingen, der tror på den, hverken i detailhandlen, i branchen eller blandt almindelige forbrugere. Vi er kun blevet mere forvirrede«, siger direktør Heidi Von Bülow fra firmaet Maistic, der producerer poser af certificeret, komposterbart bioplast, der blev indirekte nævnt i rapporten. Firmaet er aldrig blevet kontaktet om hvilke materialer, de bruger, selv om de er de eneste, der findes i supermarkederne i Danmark.

»Grundlæggende har Miljøstyrelsen opnået at skabe mere forvirring, end den har skabt tryghed om et valg, folk foretager hele tiden. De er kommet ud med et misvisende budskab om, at man skal vælge den tynde plastikpose, i stedet for at man skal genbruge det materiale, man har«, siger leder af miljøorganisationen Plastic Change, Henrik Beha Pedersen.

Det har Miljøstyrelsen dog efterfølgende rettet på sin hjemmeside. Nu hedder det: 'Miljøstyrelsen anbefaler på baggrund af rapporten at genbruge sine bæreposer så mange gange som muligt, uanset hvad de er lavet af'.

Danmarks Naturfredningsforening er enig:

»Det er endt med total forvirring, og Miljøstyrelsen kan kun takke sig selv for. De har givet os andre helt usandsynligt meget arbejde med at fortælle ude i verden, hvad der er sket i Danmark, og hvordan den rapport er blevet til. Nu håber vi, at de sætter eksperterne sammen og kommer ud med noget rigtig forbrugerinformation«, siger seniormiljøpolitisk rådgiver Sine Beuse Fauerby.