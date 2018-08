Fleksitarer: Næsten hver 5. unge spiser overvejende vegetarisk 18,5 pct. af de unge er nu såkaldte fleksitarer, altså halvvejs vegetarer, viser ny undersøgelse. Danskerne har rykket sig markant på deres holdning til kød og kødfri måltider.

Både supermarkeder og producenter har over sommeren oplevet et fald i salget af kød, og det må de tilsyneladende belave sig på vil fortsætte.

Mere end halvdelen - 51 pct. - af danskerne siger, at de ønsker at spise mindre kød. Og der er et flertal af danskere, der synes at samfundets samlede forbrug af kød skal ned.

Det viser en ny landsdækkende spørgeundersøgelse foretaget af Coop Analyse blandt 1.514 danskere, som Coop har lavet i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening. 27 pct. siger, at de allerede har sænket deres forbrug af kød i forhold til sidste år.

Men især de unge har rent faktisk gjort noget ved det. Ifølge den nye undersøgelse er antallet af unge, der er såkaldt fleksitar - altså spiser kødfrit flertallet af ugens måltider - nu nået næsten en femtedel.

18,5 pct. af de 15-34-årige angiver, at de spiser mindst 3-4 frokostmåltider og mindst 3-4 aftensmåltider uden kød, hvad der er det snit, Dansk Vegetarisk Forening har lagt for, at man kan siges at være fleksitar.

»Der er usikkerhed forbundet med tallene, men der er belæg for at sige, at omkring hver femte unge nu spiser mindst lige så mange eller flere vegetariske måltider end måltider med kød«, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening. Dertil kommer folks morgenmåltider, der typisk er vegetariske, også selv om vi ikke tænker på dem på den måde.

Antallet af ægte vegetarer - dem der slet ikke spiser kød - er stadig lavt, og ligger nu på 2,4 pct. mod 1,8 pct. ved sidste års måling.

Undersøgelsen afslører også, at danskerne generelt er positive over for at fremme et grønt forbrug: 77 pct. mener, at momsen skal sænkes på frugt og grønt. 46 pct. angiver, at det altid bør være muligt at vælge et vegetarisk måltid på daginstitutioner, plejehjem, hospitaler og andre offentlige køkkener, mens 21 pct. er uenige. 41 pct. mener, at folkeskolen bør undervise mere i grøn madlavning i stedet for tilberedning af kød. 22 pct. er uenige.

»Vi oplever, at der er et vendepunkt nu. Nu er det halvdelen af befolkningen, der anerkender, at det her er et samfundsanliggende, vi skal forholde os til på en eller anden måde. Det er enormt positivt«.

Dyrevelfærd og miljøet spiller ind

Trendforsker Louise Byg Kongsholm fra PEJ Gruppen siger, at det er flere faktorer, der spiller ind i, når interessen for det kødfri køkken stiger.

»Det er dyrevelfærd, miljø, interessen for økologi, interessen for egen sundhed, men også interessen for fordøjelsen og tarmfunktionen, som flere henviser til. Og så er der det simple faktum, at det er blevet moderne. Jo mere vi skriver om det, des mere kendt bliver det, og jo mere kendt det er, des flere producenter og detailhandlende tilbyder de varer, der gør det muligt at leve sådan. Det er hønen og ægget«, siger hun.

»Det andet, vi har fundet ud af i vores undersøgelser, er, at flere vælger de billige kødprodukter fra og kører grøntsager eller kødalternativer, og når man så skal have kød i familien, så vælger man de gode udskæringer og den gode kvalitet. Vi ser også et skifte væk fra rødt kød over til kylling, kalkun og fisk - og det er specielt dem, der siger, at fordøjelsen driller, og har læst, at det ikke er skide smart med store mængder rødt kød i forhold til kræft«, siger hun.