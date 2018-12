Danmarks næste lakridseventyr: Iværksætterægtepar fremstiller håndlavet lakridskonfekt på Ærø Danmarks eneste håndlavede lakridskonfekt er uden både gluten, laktose og allergener og får sin smag fra danske sommerbær, eksotiske sydfrugter og kakaobønner. Ærø-fabrikken har på få år mangedoblet sin produktion og sælges i flere europæiske lande.

I julen for fem år siden satte Claus Hattesen tænderne i et lyserødt og et orange stykke lakridskonfekt. Det var ikke første gang, den dengang 56-årige Ærø-iværksætter spiste den klassiske, kulørte blanding af blød, sød lakrids med farvestrålende sukkermasse.

Men for første gang bed han mærke i, at han ikke kunne smage forskel på farverne. Og smagte de brune overhovedet af kakao, funderede han.

»Jeg tænkte, det kan da ikke være rigtigt, at det skal være så dårligt et produkt. Jeg købte en masse lakridskonfekt, og når jeg læste listerne over ingredienser bag på poserne, bestod tre slags af rene e-numre, to havde pebermyntesmag, en enkelt smagte af citron, og resten var lavet af vekao. Og alt var stivet med gelantine. Det må simpelthen kunne gøres bedre, tænkte jeg«, fortæller Claus Hattesen.

Og så gik han i gang med at fremstille sit eget. For ikke at begynde helt fra bunden, bestilte han et gør det selv- konfektsæt på internettet og prøvede sig frem med naturlige smagsgivere som mokka og havtorn.

»Det smagte forrygende. Men det klistrede sammen, så der var lang vej endnu, før vi havde et produkt, der kunne noget«, husker Claus Hattesen.

21 fulde arbejdsdage, 12 timer om dagen, tog det ham og hustruen Jette at få første konfektkvadrater klar til at lade andre smage.

»Flere har sagt, at æskerne ligner tobaksæsker«, fortæller Claus Hattesen, som bestiller de runde æsker hjem fra Frankrig hvor de produceres af genbrugspapir. Foto: Charlotte Branner

At missionen er lykkedes, vidner den hæder om, som den lille konfektfabrik på havnen i Ærøskøbing allerede har modtaget i den korte tid, den har eksisteret. Sidste år fik Hattesens Konfektfabrik tildelt to ud af maksimalt tre stjerner ved den britiske Great Taste Award, og i foråret blev konfekten præmieret herhjemme ved Taste Award på Lakridsfestivalen i København, hvor den fik førstepræmien for blandt andet en version med hvid lakrids fremstillet af rålakrids, pulver af lakridsrod og anisolie.

I foråret 2016 søgte og fik de iværksætterstøtte fra EU’s landdistriksmidler, og 10. juni solgte Hattesens Konfektfabrik sin første æske konfekt. Samme år tog de på design- og livsstilsmessen Formland med smagsprøver på deres jordbær- og stikkelsbær-konfekt og fik for 160.000 kroner ordrer med hjem.

Smagene fremstiller ægteparret af frysetørrede bær og frugter, rålakrids, kaffe og kakaobønner. En stor del af ingredienserne er økologiske, vegetariske, laktose- og glutenfri og uden nødder eller andre allergener.

»Det er en tendens i tiden, at folk vælger mange ting fra i dag. Så det har fra starten været vigtig for os at fremstille et produkt, hvor alle kan være med. Vi holder også sukkerindholdet så lavt som muligt. Der hvor vi kommer frysetørrede bær i konfektmassen, kan vi tage en tilsvarende mængde sukker ud af opskriften«, fortæller Claus Hattesen, mens han viser ind i baglokalet på Cafe Aroma, som ægteparret har drevet, siden de flyttede til øen for henved 20 år siden.

Her fremstiller de al konfekten i hånden, tørrer den, skærer den ud i kvadrater og lægger den i runde papæsker, otte af hver farve, tre farver i hver, plastik over og gennemsigtigt låg på. Så mange efterhånden, at det med tiden er blevet nødvendigt at ansætte flere hænder til at hjælpe.

Jette (th) og Claus Hattesen begyndte at fremstille lakridskonfekt i køkkenet og baglokalerne til deres cafe på havnen i Ærøskøbing. Inden jul flytter fabrikationen over gaden til større lokaler, så virksomheden kan følge med efterspørgslen. Foto: Charlotte Branner

Livslang iværksætter

Konfekteventyret er ikke familiens første i eventyrbyen Ærøskøbing, som øboerne selv kalder den gamle købstad med rækkevis af velbevarede huse fra 1700-tallet i gader med toppede brosten. Byen er en af øens to hovedstæder, købmændenes, mens Martstal er sømændenes.

Claus er selv begge dele. Før Ærø boede han i mange år i Svendborg, hvor han byggede skibe og drev sin egen virksomhed med at sejle tyske turister på ture i det sydfynske øhav. Han, Jette og den dengang 11-årige datter Anne lagde planer om at sejle på langtur, men de nåede kun til Skt. Petersborg, før de opdagede, at de snart ville blive en ekstra passager mere om bord. Datteren Bendine blev født, mens de overvintrede i Risør i det norske Sørlandet.



Året efter tilbragte de vinteren i Bretagne i Frankrig, før de sejlede til Irland og tilbragte endnu en vinter der. Så meldte parrets tredje datter sin ankomst, og de begyndte at se sig om efter et fast sted at bo igen.

Claus fik en ledig stilling som aktivitetskoordinator hos erhvervs- og turistkontoret på Ærø, og i 1996 blev familien indbyggere på den 88 kvadratkilometer store ø syd for Fyn.

Når de tre lag i lakridskonfekten er lagt sammen, skal den stå til tørring, før den kan pakkes. Ellers klistrer konfekten sammen. Foto: Charlotte Branner

Kort efter ankomsten til øen kastede ægteparret sig ud i at omdanne den lukkede grillbar på havnen i Ærøskøbing til den cafe, som i dag væg til væg er beklædt med filmplakater og minder fra Claus’ tid fra opstarten af cafe Klaptræet på Kultorvet i København.

Her langer cafeens ansatte sommeren igennem litervis af hjemmelavet is over disken, fordi Claus, som er uddannet kok, siden 2008 har fremstillet sin egen is med frugter og bær fra Ærø – de samme smage, som han siden tog med videre over i lakridskonfekten.

På førstesalen driver ægteparret hotel om sommeren i fire værelser, og i juli måned er der også fiskerestaurant, fortæller Claus Hattensen og viser vej ind i konfektfabrikkens fjerneste hjørne.