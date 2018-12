Nordmann, rødgran, øko eller plastik: Hvor grønt er dit juletræ?

Nordmannsgran

Fire ud af fem juletræer i Danmark er nordmannsgran. Juletræer opsuger 10-15 kilo CO 2 , mens de vokser, og er derfor ikke til stor belastning for klimaet. Det er til gengæld transporten af træerne, hvis de skal langt. Herhjemme sendte danske juletræsproducenter sidste år 10 millioner juletræer ud af landet, hvilket svarer til 9 ud af 10 danske juletræer. Over halvdelen sendes til Tyskland og de øvrige europæiske lande, men også så langt væk som Hongkong og Forenede Arabiske Emirater.

Det konventionelle danske juletræ er hårdt ved miljøet og naturens økosystemer, fordi produktionen kræver gødning og sprøjtemidler, som giver risiko for nedsivning af blandt andet pesticider til grundvandet, for at holde skadedyrsangreb nede og sikre den rette farve og facon på træet. Mængden af kunstgødning og sprøjtemidler som for eksempel Roundup i dansk juletræsproduktion er dog vigende.

Juletræer Sådan bruger vi dem 67 procent af dem, der holder jul, danser om juletræet juleaften.

En nordmannsgran koster omkring 200 kroner per meter i København, 250, hvis den er økologisk, og det halve i provinsen.

5 procent af danskerne køber et økologisk juletræ, og efterspørgslen er stigende, især i hovedstadsområdet. 5-6 procent vælger et juletræ af plastik i stedet for gran.

90 procent af den danske produktion af juletræer går til eksport.

I USA og England kan man leje et juletræ i potte, som efter jul bliver hentet igen. Året efter kan du leje det samme juletræ igen – hvis det har overlevet.

Rødgran

Kun hvert femte juletræ herhjemme er en rødgran.

Rødgran vokser hurtigere end nordmannsgran og er derfor også billigere og lidt bedre for miljøet, blandt andet fordi der bruges mindre kunstgødning under produktionen.

Rødgran er mere varme- og tørkefølsom og taber derfor hurtigere nålene end en ædel- eller nordmannsgran, når det kommer ind i stuen.

Opfattes af mange danskere som det oprindelige og mest traditionelle juletræ.

Økologisk grantræ

Er oftest af typerne rødgran og nordmannsgran. Miljøpåvirkningen fra økologisk dyrkede juletræer er markant mindre sammenlignet med den konventionelle dyrkning. Den økologiske produktion sparer miljøet for sprøjtegifte og kunstgødning, som kan forurene naturen og sive ned i grundvandet.

Der bliver dyrket cirka 24.000 hektar juletræer i Danmark. Af dem er kun 300-350 hektar økologisk produktion, men der kommer stadig større arealer til.

I Danmark er kravene til økologiske juletræer højere end i resten af Europa. Hvor man i resten af Europa kan lægge om til økologisk juletræsproduktion på 3 år, skal danske økotræer dyrkes fra økologiske frø. Derfor er træerne på mange nyomlagte arealer kun cirka 5 år gamle i dag og dermed ikke store nok endnu.

Et økologiske juletræ er typisk dyrere end et konventionelt. Priserne nærmer sig 250 kroner per meter inklusive levering, hvis man bestiller dem på nettet. Købes typisk af unge og børnefamilier i landets større byer, hvor efterspørgslen er stigende.

3 gode råd Får mere ud af juletræet Red et skævt træ. Ofte kan du få et uperfekt træ billigere. Samtidig forhindrer du, at der er blevet brugt ressourcer på at producere et juletræ, som ingen vil invitere hjem juleaften. Køb et træ i potte, og lad det leve videre i potten, eller plant det ud i haven bagefter. Hvis træet skal overleve, må det ikke stå for varmt i stuen. Husk at vande det – også efter du har plantet det ud. Hvis du ikke kan plante træet ud eller kompostere det i haven, er det bedst for miljø og klima, hvis træet hugges til flis eller køres til forbrænding, hvor det bliver omdannet til varme.

Plastiktræ

Det prisvenlige alternativ til et naturligt juletræ, fordi det kan tages frem år efter år og ofte kan erhverves til samme pris som et grantræ.



Samlet har plastiktræet et højere CO 2 -aftryk end juletræer af gran – 160 kilo – som skyldes plastikproduktionen samt transporten, som oftest er fra Fjernøsten. Derfor skal man man bruge sit plastiktræ mindst 10 år, før det svarer til klimabelastningen fra et grantræ. Et plastiktræ er i princippet uforgængeligt, men typisk holder det kun 5-6 år, før det er gået i stykker eller af andre årsager bliver smidt ud.

I USA har omkring en tredjedel af befolkningen intet træ, en tredjedel har et naturligt træ, og en tredjedel har et plastiktræ. Plastiktræernes popularitet i USA skyldes, at man typisk har juletræ allerede fra højtiden thanksgiving i november og af hensyn til holdbarheden derfor bruger plastiktræer. I Norden har vi typisk juletræ i en uge eller to frem til senest helligtrekonger i januar.

Hvis dit træ skal være af plastik, så vælg et træ af god holdbarhed, der ikke er fremstillet af pvc. Lad træet gasse af udendørs først, så det ikke afgiver kemikalier til rummet. Og vælg et træ uden indbygget lys, så det kan sendes til plastikgenbrug, når du en dag er færdig med at bruge det.

Kilde: Coop Analyse, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Juletræer og Københavns Universitet m.fl.